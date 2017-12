Videoclipul “Thriller” inspiră un musical

Videoclipul piesei “Thriller”, lansat de Michael Jackson, a promovat cel mai bine vîndut album din toate timpurile, iar producătorii muzicali intenţionează să recreeze această poveste pe scena de teatru, după ce a fost iniţial spusă sub forma unui videoclip horror de 14 minute. În acest videoclip, doi tineri se află la prima lor întîlnire, iar băiatul, interpretat de Michael Jackson în videoclip, se transformă în vîrcolac. “Thriller The Musical” va include cîntece de pe albumele “Thriller” în 1982 şi “Off The Wall” în 1979.

Videoclipul iniţial “Thriller”, în care pot fi văzuţi vîrcolaci care dansează, dar şi starul filmelor horror Vincent Price, a fost difuzat pentru prima oară în anul 1983 şi a devenit o piesă de referinţă pentru istoria postului MTV. Acesta a fost filmat de regizorul John Landis, care a declarat că a costat 500.000 de dolari, o sumă de zece ori mai mare decît costurile de producţie ale unui videoclip din acea epocă. Michael Jackson, în vîrstă de 50 de ani, care este unul dintre artiştii cu cele mai mari vînzări de discuri din toate timpurile, şi-a început cariera muzicală împreună cu fraţii săi, în trupa Jackson 5, promovată de celebra casă de discuri Motown, după care s-a lansat într-o strălucită carieră solo. Cariera celebrului cîntăreţ a fost afectată, după anul 1990, de scandaluri şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă excentric. Michael Jackson a fost anchetat şi achitat de un tribunal american, după ce a fost acuzat de pedofilie, în 2005.

Presa internaţională a declarat în repetate ocazii şi că Michael Jackson s-a confruntat cu probleme financiare în ultimii ani, după ce starul muzicii pop a fost pe punctul de a-şi vinde celebra fermă Neverland la licitaţie, în mai 2008. Cîteva luni mai tîrziu, în luna noiembrie, acesta a predat titlul de proprietate asupra fermei Neverland unei companii înfiinţate de el însuşi şi de firma care deţine o ipotecă de 24 de milioane de dolari asupra reşedinţei. Albumul “Thriller” a cîştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului. Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă nouă din 2001.