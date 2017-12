Creată pe 16 noiembrie 1959, de Papa Ioan al XXIII-lea, Videoteca Vaticanului celebrează jumătate de secol de existenţă cu un DVD ce reface Conciliul Vatican II cu ajutorul imaginilor de arhivă. DVD-ul are o durată de o oră şi are doar o versiune în limba italiană. Videoteca Vaticanului are ca scop conservarea memoriei istorice a Bisericii prin imagini şi păstrarea operelor artistice de nivel înalt. Are în stoc 7.800 de filme. Primele imagini, cele cu Papa Leon al XIII-lea, sunt datate în 1896. Printre filmele adresate marelui public se numără ”Intoleranţa” de D.W Griffith (1916), ”Quo Vadis” de Mervyn LeRoy (1951), ”Cele şapte peceţi” de Ingmar Bergman şi ”Viaţa e frumoasă” de Roberto Benigni (1998). Suveranii pontifi nu asistă prea des la proiecţiile de filme din sala specială a Vaticanului. Papa Ioan Paul al II-lea a vizionat, astfel, ”Viaţa e frumoasă”, iar Benedict al XVI-lea a urmărit o peliculă despre unul dintre predecesorii săi, Paul al VI-lea.