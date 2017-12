Vierme uriaş, mîncător de peşti

Un isopod uriaş, cu fălci de două ori cît lăţimea corpului său, care se hrăneşte cu peşti, a fost descoperit printre pietre şi corali într-un acvariu din Hull, Marea Britanie. Personalul acvariului The Deep a descoperit viermele de un metru lungime în timpul mutării unor corali dintr-un acvariu în altul. “Arată ca o creatură dintr-un film ştiinţifico-fantastic”, a declarat Seb Prajsner, angajat al acvariului The Deep. Aceşti viermi pot creşte pînă la trei metri lungime şi au o lăţime de circa doi centimetri. Dotaţi cu dinţi ascuţiţi, prădătorii subacvatici, care atacă rapid, împărţindu-şi uneori prada în două, se numără printre cei mai lungi viermi din lume. Conducerea acvariului The Deep l-a premiat pe Seb Prajsner, care a descoperit viermele pînă să se înregistreze prea multe daune în efectivele de peşti. Se crede că isopodul reprezintă specia Eunice aphroditois, supranumit Bobbit pentru că femela ajunge să-l atace uneori mortal pe mascul. Viermele, care a primit numele de Barry, a fost mutat într-un alt acvariu, alături de specii de peşti pe care nu le mai poate degusta. Printre victimele sale au fost peştii din specia Tang.