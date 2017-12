Vieţi care puteau fi salvate!

De Ziua Internaţională a Moaşelor, celebrată în fiecare an pe 5 Mai, reprezentanţii Confederaţiei Internaţionale a Moaşelor, cei ai Salvaţi Copiii şi Alianţei Panglica Albă au tras un semnal de alarmă privind problemele grave întâlnite din cauza asistenţei medicale precare, în lipsa cadrelor medicale de specialitate, aşa cum este, de exemplu, moaşa. Ei consideră că trebuie acordată o prioritate urgentă recrutării, pregătirii, păstrării şi dezvoltării categoriei de moaşe şi lucrători în Sănătate. Datele statistice întocmite la nivelul ţării noastre sunt îngrijorătoare în ceea ce priveşte rata mortalităţii infantile. Reprezentanţii Organizaţiei Salvaţi Copiii România susţin că cele mai multe dintre decesele copiilor în vârstă de sub un an ar putea fi prevenite, prin programe integrate de monitorizare medicală a femeii însărcinate şi a nou-născutului. În vreme ce în primele luni ale lui 2010, mortalitatea infantilă a scăzut uşor, din decembrie 2010 se înregistrează, din nou, creşteri semnificative: decembrie 2010 – 13 la mie, ianuarie 2011 – 12,2 la mie. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, în 2009, 14 mame au decedat la 100.000 naşteri. Specialiştii atrag atenţia că nicio mamă nu trebuie să rişte viaţa ei sau a copilului nenăscut prin expunerea la o naştere fără asistenţă medicală. Chiar dacă suntem în 2011, în lume, an de an, 48 milioane de femei nasc fără ajutorul unor moaşe, astfel că şi consecinţele sunt cât se poate de dramatice. Mai exact, peste 340.000 de femei mor în fiecare an, iar alte trei milioane contractează infecţii. Şi cifra nou-născuţilor care mor în timpul naşterilor este una mare, respectiv 800.000. Alţi trei milioane de copii mor înainte de a împlini o lună. Preşedintele Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu, vorbeşte despre importanţa îngrijirii sarcinii, despre consultul medical periodic, care previn o serie de tragedii. Medicii spun că naşterile neasistate medical sau lipsa de controale periodice sunt factori de risc majori în ceea ce priveşte naşterile premature şi, în strânsă legătură cu acestea, mortalitatea infantilă.

ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII: PESTE 3,5 MILIOANE DE LUCRĂTORI DIN SĂNĂTATE ŞI MOAŞE AR TREBUI SĂ FUNCŢIONEZE PÂNĂ ÎN ANUL 2015

Totodată, specialiştii Organizaţie Mondiale a Sănătăţii (OMS) spun că moaşele şi ceilalţi lucrători din Sănătate sunt coloana vertebrală în îngrijirea sănătăţii. „Fără ei, milioane de mame şi copii vor continua să moară fără ca cineva să asiste la naştere, să pună un diagnostic şi să trateze boli, să asigure tratament şi imunizare şi să ofere sfaturi privind menţinerea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor”, mai spun reprezentanţii OMS.

NU EXISTĂ O LEGISLAŢIE. Preşedintele Comisiei de Moaşe din cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), totodată şi liderul sindical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Violeta Caraivan, spune că, deocamdată, în ţara noastră nu există o legislaţie corespunzătoare, care să dea o autonomie moaşei. Tocmai din acest motiv, multe dintre moaşe, spune preşedintele Comisiei din România, s-au reprofilat. „Atribuţiile noastre erau foarte limitate, aşa că ne-am dus să lucrăm şi în blocurile operatorii, mai facem şi altceva”, a mai spus Caraivan. De Ziua Moaşelor, ea vrea „unirea tuturor forţelor pentru a se ajunge la moaşa de altădată, la respectul acordat acestei profesii”. În prezent, mii de moaşe şi cei care le sprijină în întreaga lume demonstrează pentru a atrage atenţia asupra nevoii globale pentru mai multe moaşe şi asupra inegalităţii în asigurarea sănătăţii copilului.