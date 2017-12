Vieţi salvate în timpul liber

Printre jandarmii care au primit, pe 1 august, cu ocazia Zilei Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, diplome de merit, se numără plt. Mihai Constantin Stoica, din cadrul IJJ Constanţa, apreciat pentru gestul făcut cu două săptămâni înainte, când a salvat un copil de la înec. „Am fost pentru prima dată anul acesta la plajă, în zona Năvodari, împreună cu soţia şi nişte prieteni. La ora 16.00, am decis să facem ultima baie în mare înainte de plecare. Am intrat toţi în apă şi, după zece minute, soţia mea a auzit strigăte de ajutor, printre glasuri distingându-se vocea unui copil. Am văzut la 100 de metri distanţă de locul în care eram un grup de oameni, care stăteau liniştiţi, nu păreau agitaţi. Întrucât nu erau valuri mari, iniţial am crezut că este o glumă. M-am apropiat de grup şi primul pe care l-am zărit a fost un băieţel de opt-zece ani, pe care l-am certat că face astfel de glume. El mi-a răspuns: „nu, nenea, eu chiar mă înec”. În momentul în care i-am văzut faţa îngrozită şi privirea fixă, mi-am dat seama că nu glumeşte. Atunci am realizat că atât el, cât şi trei femei care îl însoţeau fuseseră traşi de curenţi în larg, unde apa depăşea doi metri adâncime. Cei patru nu se agitau, ci doar încercau să se menţină la suprafaţă. Am apucat băiatul de mână şi am înotat până aproape de ţărm, unde a putut atinge nisipul cu picioarele. În timp ce salvam copilul, a apărut lângă noi un bărbat care le-a împins uşor de la spate pe două dintre femeile aflate pe punctul de a se duce la fund. Când cele două au fost în siguranţă şi au putut să se deplaseze pe propriile picioare, bărbatul în vârstă mi-a spus să îl ajut pentru că nu mai poate înota. L-am prins şi pe el de mână şi l-am adus şi pe el la mal”, a povestit plt. Stoica.

TRAGEDIE EVITATĂ Jandarmul spune că întâmplarea putea avea urmări tragice pentru un tânăr de 35 de ani, care a sărit şi el în ajutorul persoanelor ce riscau să se înece. „Nu l-am văzut când a intrat în apă. Soţia mea, care a ieşit din mare în vreme ce eu trăgeam copilul la mal, i-a anunţat pe salvamarii de pe plajă, care au salvat-o pe a treia femeie ce rămăsese în larg. Aceasta le-a spus salvamarilor că un bărbat s-a înecat, încercând să o scoată pe ea la mal. Salvamarii au reuşit să îl găsească pe fundul apei şi i-am ajutat să îl ducă pe nisip. I-au făcut manevrele de resuscitare şi, până la sosirea ambulanţei, a început să respire singur. În timp ce era pe targă, l-am întrebat dacă se simte bine şi mi-a zâmbit pe sub mască. Soţia lui era foarte furioasă pe cei care s-au aventurat în larg şi din cauza cărora bărbatul său era să îşi piardă viaţa”, a mai spus plt. Stoica. Ulterior, jandarmul l-a căutat pe plajă pe băieţelul salvat şi l-a întrebat de ce s-a aventurat în largul mării. „Aşa cum am bănuit, a fost tras de valuri şi nu a mai putut face nimic”, a mai afirmat plutonierul. El şi-a încheiat relatarea susţinând că nu se consideră un bun înotător, dar a acţionat din instinct, fără să se gândească prea mult la consecinţe.