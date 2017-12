Vigilenţa şi crăpelniţa bulgărească

Ca ţară vecină şi bună prietenă, Bulgaria a lansat turismul vigilent. Scopul acestuia este unul cât se poate de simplu şi de clar - sporirea vigilenţei şi a spiritului preventiv în diverse ocazii şi situaţii festive, inclusiv incendii. Turismul preventiv a fost inaugurat, recent, cu prilejul zilei de 1 Mai. Noua formulă organizatorică se adresează românilor amatori de haleală ieftină şi diverse alte chilipiruri bune de ronţăit. În postura de gazde, bulgarii s-au gândit că nu este deloc sănătos ca turistul român să vegeteze în hotel sau în diverse alte locaţii destinate lui. Chiar dacă, într-o primă etapă a occidentalizării ţărilor din fostul lagăr socialist, a lansat turismul crăpelniţă. De câţiva ani buni, bulgarii ne ademenesc, prin diverse formule ale turismului crăpelniţă, cu mâncare ieftină. Turismul vigilent contribuie decisiv la formarea şi dezvoltarea unor simţuri şi reflexe ieşite din comun. În lipsa unor servicii de calitate, beneficiarul turismului din categoria amintită mai sus este obligat să înveţe să supravieţuiască singur. În situaţiile limită de acest gen, întâlnite destul de frecvent în ultima perioadă, contează enorm pregătirea fizică. Eu unul, de pildă, am neglijat acest aspect şi am făcut foamea la un hotel de cinci stele, unde servirea mesei se făcea pe bază de “împinge tava”. Cei cu muşchi, oameni bine antrenaţi în concediile petrecute în Bulgaria, s-au descurcat mult mai bine, reuşind să recupereze un număr destul de mare de chifle şi mandarine. E drept, configuraţia restaurantului i-a ajutat decisiv în lupta pentru o porţie în plus, fiind avantajaţi doar cei specializaţi în luptele corp la corp. Tot în Bulgaria, în urmă cu doi ani, am petrecut un revelion de pomină într-o cantină de cinci stele. Rar mi-a fost dat să văd, la “împinge tava”, atâtea femei înzorzonate cu bijuterii şi ţoale de lux! Se înşeală amarnic cei care, într-o refulare proletară de doi lei, susţin, total eronat şi nedocumentat, că femeile de bani gata nu se pricep să împingă tava! Dimpotrivă, am admirat câteva persoane gingaşe în timp ce valsau alături de fericiţii posesori ai unui aperitiv anemic... Turismul vigilent are câteva linii directoare. Prima regulă de bază îţi aminteşte că, după ce ai trecut graniţa la bulgari, este bine să nu te culci pe o ureche, cum a făcut primarul din Clejani. Dacă faci chestia asta, indiferent pe care ureche, rişti să rămâi fără maşina proprietate personală. De aceea, se recomandă turiştilor români să doarmă cu rândul, făcând de caraulă în parcarea hotelului. În astfel de situaţii, sunt avantajate familiile numeroase, care, printr-o bună organizare, pot asigura paza permanentă a bunurilor cu care au plecat în concediu. Turismul preventiv are şi multe laturi educative. După întâmplările cu maşini furate, bogătanii vor fi convinşi că e musai, cel puţin pentru perioada în care se deplasează în Bulgaria, să se întoarcă la autoturismul autohton şi la zdrenţele din anii în care mâncau doar un iaurt pe zi. Grijulii, organizatorii bulgari intenţionează să ridice în parcările lor câte un foişor cu dotările necesare, inclusiv cămilă şi “benoaclu”. Fiind vorba de furtul unei maşini de lux, securiştii lui peşte spun că ar fi vorba de o diversiune a unor nostalgici din epoca “Logan”…