Viitoarea criză economică, garantată 50% de stat

Deficitul de cont curent al României se pregătește pentru un șoc electoral, după un an destul de zbuciumat, în care reducerile de taxe și majorările de salarii în sectorul public au produs un exces de cerere, satisfăcut, din păcate, cu importuri multe și mărunte. Toată lumea se uită acum la deficitul de cont curent, toți înțelepții spunând că de acolo a venit criza în 2008. La balanța de plăți, gaura este de 2,1 miliarde euro, de două ori mai adâncă decât în 2015; dar august și septembrie au adus un plus, semn că derapajul nu va fi atât de brusc. Asta nu înseamnă, însă, că nu suntem în pericol, avertizează analistul Florin Cîțu - „Nu de la deficit ni se va trage acum. Pariul meu este combinația dintre subvenția Prima Casă (50% garanție a statului care, prin derogare de la lege, nu apare în datoria publică!!!) și expunerea foarte mare a băncilor pe datoria publică. Da, în 2007 - 2008 am pariat pe depreciere folosind și deficitul de cont curent. Nu și acum...“.