Viitoarele discuţii cu FMI, puse pe tapet de toate mediile

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va sosi astăzi la Bucureşti, împreună cu reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale, pentru discuţii privind prima şi a doua evaluare ale acordului stand-by, vizita oficialilor europeni încheindu-se în 5 februarie. Având în vedere importanţa discuţiilor ce urmează să aibă loc între oficialii români şi cei ai FMI, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) solicită Guvernului să susţină, în cadrul următoarelor negocieri cu FMI, scutirea impozitării profitului reinvestit, creşterea finanţării unor programe care generează locuri de muncă şi reducerea impozitării salariilor pentru dezvoltarea economică. Aşa se face că mediul de business face apel la Executiv să acţioneze în spiritul poziţiei adoptate recent de Comisia Europeană, potrivit căreia îndeosebi politicile FMI şi ale Băncii Mondiale nu sunt în totală concordanţă cu obiectivele asumate de ţările membre în cadrul Agendei UE 2020. „AOAR susţine necesitatea găsirii de spaţiu fiscal, adoptării de măsuri care să permită dezvoltarea economică, drept premisă a creşterii veniturilor bugetare. Utilizarea în continuare a creşterii fiscalităţii, precum şi a altor măsuri care reduc posibilele încasări bugetare (întârzierea aplicării de redevenţe europene pentru exploatarea resurselor de gaze şi petrol îngheţate, în prezent, creşteri nejustificate a preţului gazelor naturale) va avea grave consecinţe asupra competitivităţii economiei României, aflată încă într-un profund proces de schimbare structural“, se arată într-un comunicat al asociaţiei.

EXPERIENŢA... Totodată, AOAR cere Guvernului să adopte în viitoarele negocieri o poziţie fermă care să favorizeze o dezvoltare economică durabilă, şi nu doar satisfacerea unor criterii macroeconomice imediate, „practică ce şi-a dovedit deja limitele prin îngheţarea consumului intern în 2013 şi reducerea veniturilor bugetare, chiar în condiţiile unei creşteri economice importante“. Importanţa vizitei FMI a stârnit reacţii şi din partea pedeliştilor, care şi-au dat din nou cu părerea cu privire la modul în care ar trebui să se deruleze discuţiile cu FMI. Concret, liderul pedeliştilor, Vasile Blaga, a spus că PDL va cere să se întâlnească cu delegaţia FMI şi va solicita PSD, PNL şi premierului Victor Ponta ca în discuţiile cu Fondul „să nu încerce să se încadreze în deficit inventând taxe şi impozite“. Experienţa vastă a PDL de inventare de taxe pe picior la o discuţie cu FMI a determinat, probabil, reacţia liderului PDL.

RECTIFICĂRI Pe de altă parte, premierul Victor Ponta a declarat ieri, înaintea şedinţei BPN al PSD, că discuţiile cu delegaţia FMI nu vor privi şi măsuri prin care să fie compensată lipsa banilor cauzată de amânarea aplicării accizei la carburanţi. „Nu se poate discuta până la 1 iulie. La 1 iulie tragem linie pe primul semestru şi vedem dacă suntem pe plus, pe minus faţă de ceea ce avem prognozat şi după 1 iulie, aşa cum se face, de fapt, în fiecare an. Plus că nu ştim cum stăm - sunt evaluări care trebuie confirmate pe primul semestru apropo de încasări, de cheltuieli publice“, a spus Ponta. El a arătat că abia atunci se va putea veni cu măsuri de rectificare pozitivă sau negativă, după caz.