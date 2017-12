Viitor sumbru pentru bănci

Preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Radu Gheţea, a declarat că aplicarea unor interpretări care se dau la OUG 50/2010 ar putea conduce la falimentul unor bănci. În urmă cu câteva zile, Gheţea declara că aplicarea OUG 50 în forma actuală va duce la slăbirea sistemului bancar, în condiţiile în care băncile vor fi obligate să constituie provizioane pentru întreg portofoliul, chiar dacă pierd două sau trei procese cu clienţii, diminuându-le astfel profiturile. „Am spus că unele interpretări care se dau la OUG 50/2010 ar putea crea pierderi uriaşe pentru bănci şi că în aceste condiţii ar putea să aibă probleme. Nu am menţionat atunci cuvântul faliment. Îmi iau responsabilitatea acum să o spun, s-ar putea ajunge şi la astfel de lucruri”, a spus preşedintele ARB. El a avertizat că nu trebuie să se piardă din vedere că în joc sunt şi banii deponenţilor, iar în cazul unor falimente, aceştia ar recupera doar 50.000 de euro. Gheţea a declarat că se doreşte aplicarea mot-a-mot a legislaţiei europene şi că unele bănci au făcut aceasta înainte de apariţia actului normativ. OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care a intrat în vigoare la 21 iunie, este rezultatul transpunerii în legislaţia românească a Directivei Europene 48/CE/2008. Printre prevederile OUG 50 se numără limitarea comisionului de rambursare anticipată la 1%, dacă perioada rămasă până la scadenţa finală este mai mare de un an, respectiv la 0,5% în cazul în care rambursarea anticipată are loc cu mai puţin de 1 an înainte de scadenţă, precum şi posibilitatea consumatorului de a renunţa la contract în termen de 14 zile calendaristice.