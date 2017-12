Viitor sumbru pentru economie, prevestit de Patriciu

Bursa de Valori Bucureşti a intrat în vizorul criticilor omului de afaceri Dinu Patriciu, care spune că nu are încredere în piaţa română de capital pentru că “este o piaţă scumpă şi la începutul scăderii”. \"Aştept să ajungă la fundul apei, pentru că de abia a început căderea. Şi va mai cădea\", a adăugat Patriciu. Următoarele comentariile ale lui Patriciu se opresc asupra preţului benzinei, căruia I-a prevestit un nivel de 5 lei/litru, în lipsa reducerii accizei. \"Cum am mai spus, accizele trebuie să fie egale la benzină şi motorină, pentru că una este impozitată prea mult, iar cealaltă, prea puţin\", a explicat preşedintele Rompetrol. Scăderea preţului carburanţilor ar putea avea loc dacă se egalizează taxele pentru cele două tipuri de carburant. Patriciu a atras atenţia că producţia de petrol a României se ridică anual la 4,7 milioane tone şi este de aproape trei ori mai mică decît consumul anual, de 14 milioane tone. Potrivit omului de afaceri, o creştere de 10% a preţului materiilor prime duce la o majorare de 5% a preţului carburanţilor la pompă. Dînd dovadă de for superior, Patriciu lansează critici acide şi la adresa statului român. Potrivit lui, “statul este, prin definiţie, prost, şi nu poate fi inteligent niciodată pentru că este un instrument birocratic, care funcţionează fără a avea competiţie, deci rămîne prost. Noi (reprezentanţii economiei private - n.r.) trebuie să fim cei inteligenţi, nu statul, statul nu poate fi inteligent niciodată“. Omul de afaceri a mai spus că politicienii şi administraţia din România nu se pot implica substanţial în activitatea comercială pentru că nu au pîrghiile necesare, iar cele pe care le au nu pot afecta mediul privat. Ca să prelungească şi mai tare tonul pesimist al aprecierilor personale, Patriciu ia în discuţie şi piaţa imobiliară, despre care spune răspicat că “este în cădere liberă!”. Semnalele alarmante sînt fondate de preşedintele Rompetrol pe absenţa tranzacţiilor şi pe preţurile necompetitive generate de lipsa de tehnologie performantă în piaţă. \"Nu se mai fac tranzacţii, iar asta este o situaţie premergătoare unei crize, care repetă pas cu pas ce se întîmplă în Spania\", a subliniat Patriciu. Contrariaţi de aceste afirmaţii, agenţii imobiliari cred că acesta vrea să influenţeze piaţa de profil prin declaraţiile sale, mai ales că “preşedintele Rompetrol este direct interesat de o scădere a preţurilor din domeniu pentru că vrea să investească în imobiliare”, declară reprezentanţii imobiliari. Analistul imobiliar Radu Zilişteanu a spus că este imatur să se considere că urmează o criză imobiliară numai pentru că iarna scade numărul de tranzacţii pe piaţa imobiliară.