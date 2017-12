Viitorii agricultori constănţeni vor proveni de la Independenţa!

În ultimii ani, învăţământul profesional a pierdut foarte mult teren în faţa celui teoretic! Unităţile de învăţământ profesional nu au mai fost atractive pentru elevi, în ciuda faptului că ele dispun de mult mai multe potenţiale oportunităţi pe piaţa forţei de muncă. În plus, oferă şi diplome ce certifică o calificare cu care tânărul se poate angaja în domeniu fără să mai aibă nevoie de vreun alt document. Realitatea este că, în ziua de astăzi, cei mai mulţi tineri preferă meserii de birou şi din ce în ce mai puţini vor să se folosească şi de îndemânarea fizică, aşa cum se întâmplă în cazul celor mai multe specializări ale şcolilor profesionale sau tehnice. Tocmai ăsta a fost un motiv pentru care Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a făcut demersuri pentru promovarea învăţământului profesional de trei ani în rândul absolvenţilor de gimnaziu, după ce, în 2010, portocaliii l-au pus la pământ.

SPECIALIZĂRI NOI La Constanţa, tendinţa şcolilor profesionale este să pună accent pe dezvoltarea învăţământului agricol. Există solicitări, dar, din păcate, aşa cum recunosc şi profesorii, nu există beneficiari! Poate că agricultura nu este văzută cu ochi buni de către tineri pentru că implică munca câmpului, însă există modele de succes care pot fi urmate de generaţiile din ziua de azi. În judeţul nostru sunt exemple de simpli agricultori care au devenit producători. Au pornit afacerea cu amplasarea unui singur solar şi, în timp, au început să vândă produsele obţinute, nu doar să le utilizeze în scop propriu. Un alt atu pentru agricultori este faptul că se pot folosi de bani europeni pentru sporirea afacerii, deoarece UE oferă fonduri în acest sens. În privinţa tinerilor care provin din familii care lucrează cu pământul, condiţia obligatorie este ca ei să aibă o hârtie prin care să le fie certificate competenţele în domeniu. Degeaba tânărul a fost instruit de tatăl şi de bunicul său în lucrul câmpului, aceştia arătându-i cum se seamănă şi cum se udă, dacă el nu are un certificat care să îi ateste cunoştinţele şi care să-i permită să fie angajat în domeniu. Tocmai la asta s-au gândit şi reprezentanţii Liceului Tehnologic din Independenţa când au decis că trebuie să introducă noi specializări în cadrul unităţii de învăţământ. La specializările alimentaţie publică, din anul şcolar 2014 - 2015 se vor adăuga şi altele pe agricultură. Directorul Liceului Tehnologic din Independenţa, prof. Monica Răguşilă, a precizat că a luat această decizie după ce a avut şi discuţii cu autorităţile locale. „Ideea de învăţământ profesional a venit ca o mănuşă, pentru că se pliază pe nevoile şi iniţiativele noastre. Există multe cereri pentru lucrători în agricultură şi a trebuit să ne adaptăm cerinţelor actuale”, a declarat directorul. Ea a completat că, de cele mai multe ori, proprietarul dă în arendă terenul, însă nu are cine să îl lucreze. Ar vrea să angajeze specialişti, dar nu are pe cine. Aici intervine şcoala. Cu ajutorul orelor de practică, elevii află, printre altele, şi cum se conduc utilajele care se folosesc în agricultură. Astfel se completează o altă verigă lipsă a sistemului. Până în prezent, şi specializarea alimentaţie publică şi-a arătat utilitatea: doi elevi s-au angajat la ferma de porci din localitate şi un altul la unitatea de procesare a laptelui din apropierea comunei.

STIMULENT DE 200 DE LEI Un stimulent important pentru absolvenţii de gimnaziu va fi şi susţinerea financiară din partea MEN. Potrivit declaraţiilor inspectorului general şcolar adjunct din cadrul ISJ, prof. Adriana Oprea, tinerii care vor opta pentru învăţământ profesional de trei ani vor beneficia, lunar, de un ajutor de 200 de lei, indiferent de veniturile familiei, condiţia fiind ca ei să nu beneficieze şi de bursa socială „Bani de liceu”.