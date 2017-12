Viitorii dentişti şi tehnicieni se bat pe locuri!

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa a devenit una dintre cele mai căutate facultăţi de specialitate din ţară, în penultima zi de înscriere formându-se adevărate cozi la depunerea dosarelor. „Nu mi-a venit să cred când am văzut că tinerii stau la rând să-şi depună dosarele, mai ales că se ştie că probele noastre sunt extrem de dificile. Admiterea nu este deloc uşoară. De exemplu, în acest an, pentru prima dată am decis să se introducă şi o probă practică în cazul viitorilor tehnicieni dentari”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa, prof. univ.dr. Corneliu Amariei. El a apreciat că este pentru prima dată, după Revoluţie, când putem spune că avem de-a face cu cea mai mare concurenţă. Viitorii dentişti şi tehnicieni dentari se „bat” pe locurile scoase la concurs, aşa cum nu s-a mai întâmplat de mult. În penultima zi de înscriere, pe locurile finanţate de stat sunt 3,5 candidaţi pe loc la Facultatea de Medicină Dentară, iar la Colegiul de Tehnicieni Dentari sunt 15 candidaţi pe loc. „Şi înscrierile nu s-au terminat. Mai este şi ziua de mâine (azi – n.r.), când sunt convins că vom mai avea candidaţi care-şi vor depune dosarele”, a mai declarat decanul.

PROF. UNIV. DR. AMARIEI EXPLICĂ AVALANŞA DE CANDIDAŢI PRIN FAPTUL CĂ MULŢI TINERI ŞI-AU DAT SEAMA CĂ ALTE PROFESII NU LE OFERĂ NICIO ŞANSĂ ÎN VIITOR

„În medicină nu este acelaşi lucru. Peste 80% din absolvenţii facultăţilor de medicină lucrează în medicină. Piaţa din România, dar şi cea din Constanţa încă mai absoarbe medici. Sunt foarte mulţi specialişti care au plecat din ţară, aşa că locurile lor trebuie acoperite de alţii”, precizează decanul.

CANDIDAŢI DIN TOATĂ ŢARA. N-au ales centre mari universitare din Iaşi, Cluj, Timişoara sau Bucureşti. Au ales Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa. Doi medici dentişti din Brăila şi Piteşti au ales să-şi înscrie copiii la facultatea constănţeană, deşi aveau în apropiere alte mari centre universitare. Cei doi specialişti au ales facultatea de la malul Mării Negre datorită numeroaselor ore de practică care se desfăşoară la Constanţa. „Ne-am dorit foarte mult ca viitorii medici dentişti să practice cât mai mult meseria încă de pe băncile şcolii, aşa cum este normal. Practica este esenţială pentru noi. Vrem ca tinerii care termină facultatea să nu aibă probleme, să fie consideraţi dentişti foarte buni”, a declarat decanul.

PROMOŢII DE APROAPE „10”. Promoţiile Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa sunt tot mai „bune” de la an la an, apreciază decanul. Anul acesta, de exemplu, cea mai mare notă de absolvire a fost de aproape „10”, în ciuda examenelor care sunt extrem de dificile, atât cele teoretice cât şi cele practice. „Ne bucurăm că studenţii sunt preocupaţi să înveţe, să devină buni medici”, a mai spus decanul. Ca dovadă, mulţi medici dentişti sunt extrem de apreciaţi de specialiştii din Belgia, Franţa sau Anglia, acolo unde ei câştigă chiar şi de zece ori mai mult.