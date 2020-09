Viitorul - Astra, duel pentru evadarea din subsolul clasamentului

Stadionul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), întâlnirea dintre formaţiile FC Viitorul Constanţa (locul 14 în clasament, cu 2 puncte şi golaveraj 3-9) şi Astra Giurgiu (locul 16 în clasament, cu un singur punct şi golaveraj 2-9), din etapa a 5-a a Ligii 1.

O partidă în care ambele echipe vor forţa victoria, pentru a părăsi partea inferioară a ierarhiei primului eşalon. După evoluţia bună de la Sf. Gheorghe, unde au scăpat printre degete un succes în confruntarea cu Sepsi, jucătorii Viitorului sunt decişi să obţină prima victorie din actualul campionat.

„Un meci foarte dificil, cu o echipă cu foarte multă calitate, cu jucători foarte buni, care sunt sigur că vin cu gândul să facă un meci bun, pentru că şi ei, la fel ca noi, duc lipsă de puncte. Cred că va ieşi un meci frumos şi un meci bun. Nu am avut un start foarte bun de campionat. Cred că diferenţa la acest meci o vor face motivaţia, spiritul de luptă şi de învingător. Ne gândim ce vom face pe teren şi cred că vom învinge. Sunt sigur că va veni victoria, suntem foarte motivaţi, ne-am antrenat bine” - Virgil Ghiţă.

„Vim întâlni o echipă puternică, în ciuda faptului că nu a câştigat până acum, ca şi noi. Va fi un meci foarte greu, în care ambele echipe sunt în căutarea primei victorii. Trebuie să fim agresivi pentru a câştiga. Este rimpul pentru prima victorie” - Kevin Luckassen.

„Un alt meci dificil. Avem nevoie de prima victorie. Am fost aproape săptămâna trecută, când am fi meritat să câştigăm. Suntem încrezători şi trebuie să punem în practică ce am pregătit la antrenamente. Ne gândim doar la victorie” - Ruben de la Barrera, manager tehnic FC Viitorul.