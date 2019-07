Viitorul - Dinamo, capul de afiş al primei etape în Liga 1

FC Viitorul Constanța va întâlni luni seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), în prima etapă a sezonului 2019-2020 din Liga 1 la fotbal, pe Dinamo București, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. O partidă extrem de importantă pentru fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi, mai ales că echipa constănţeană va aborda acest meci fără trei oameni de bază din sezonul trecut. Plecările lui Ianis Hagi, Tudor Băluţă şi Ionuţ Vînă trebuie suplinite de ceilalţi jucători, iar managerul tehnic trebuie să găsească soluţiile câştigătoare.

„Ne așteaptă o partidă foarte dificilă împotriva celor de la Dinamo, care și-au schimbat antrenorul în acest sezon, s-au întărit. Noi trebuie să intrăm focusați în teren și să ne gândim la cele trei puncte. În primul rând sper ca sezonul acesta să mă țină sănătos, să fiu ferit de accidentări și eu să dau tot ce am mai bun. Trebuie să joc și să o fac cât mai bine. Au plecat trei jucători de bază din echipă, dar noi avem o Academie foarte bună și vin mereu jucători din spate” - Alexandru Mățan.

„De acum începe greul, pentru că este un sezon nou și ne dorim foarte mult să începem cu dreptul. Avem încredere. Sunt jucători importanți care au plecat, dar mereu vor veni alții din spate așa că nu va fi nicio problemă. Dinamo va rămâne o echipă importantă, chiar dacă în ultimii doi ani au fost în play-out. Au un antrenor bun (n.r. - Eugen Neagoe), care a reușit surpriza cu Sepsi sezonul trecut, așa că meciul va fi unul destul de greu” - Vlad Achim.

„Suntem în fața unui nou început, un an care va fi greu. Știm că trebuie să lucrăm, să ne sacrificăm și să fim la fel de modești cum am fost și am obținut performanțele de care sântem mândri. Sper să am în continuare o echipă cu „foame” să joace un fotbal bun, competitiv. Începem cu un meci acasă, contra unei rivale care are tradiție și care a făcut multe schimbări în această vară. Noi jucăm acasă, vrem să câștigăm. Ne dorim să luăm cele trei puncte, să facem un meci bun, să începem cu bine campionatul. Trebuie să gestionăm foarte bine acest acest început de campionat, care sperăm să fie mai bun ca celelalte. Atmosfera e bună, momentul e bun, am câștigat Supercupa, am învins campioana și sper să continuăm pe aceeași line. Au plecat trei jucători de bază și trebuie să avem soluții. Trebuie să fim atenți la toate, pentru că va fi greu și sperăm să ajungem din nou în play-off” - Gheorghe Hagi.