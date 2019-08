Viitorul a anunţat, oficial, transferul lui Cosmin Matei

Conducerea formației FC Viitorul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul Cosmin Matei, care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat, luni, site-ul oficil al echipei constănţene. Cosmin Matei a efectuat vizita medicală și a început și pregătirea cu echipa constănțeană.

În vârstă de 27 de ani (născut la 30 septembrie 1991), Cosmin Matei a mai evoluat în carieră pentru formaţiile FC Farul Constanța, FCSB, Astra Ploiești, Dinamo București, Atromitos Atena, NK Istra 1961 (Croația) și Genclerbirligi.

Cosmin Matei este dublu câștigător al Cupei României și are în palmares și o Supercupă a României. A evoluat pentru naționalele de juniori Under 17 și Under 19, pentru naționala Under 21, precum și pentru prima reprezentativă, unde are două selecții.