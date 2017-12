Viitorul a continuat “pasa” proastă şi la Mediaş

După 19 etape în care a arătat multe lucruri bune, evoluţiile tinerilor jucători de la FC Viitorul Constanţa fiind apreciate de toţi oamenii de fotbal din ţară, tânăra formaţie de la ţărmul mării nu reuşeşte să-şi găsească aceeaşi cadenţă şi în 2013. Marea problemă a Viitorului continuă să fie, din păcate, compartimentul defensiv, unde greşelile individuale, atât ale jucătorilor tineri cât şi ale celor cu mai mare experienţă, au decis soarta multor partide. Cu 32 de goluri încasate în 22 de etape, Viitorul are o apărare mai slabă chiar şi decât Turnu Severin, formaţie clasată la opt puncte în urma echipei constănţene. Mediaşul a rezolvat destinaţia celor trei puncte în doar 31 de minute, chiar dacă reuşita lui Aurelian Chiţu din finalul primei reprize ar fi putut anunţa un reviriment după pauză.

„Ştiam că Mediaşul este foarte periculoasă la fazele fixe. În momentul în care iei aşa uşor goluri şi începi primele 20 de minute cum am început noi, este greu să revii, chiar dacă după ce am marcat, am presat. Facem greşeli individuale şi colective foarte multe. Este inadmisibil să porneşti cu 0-1 din minutul trei, dar trebuie să mergem mai departe, să ridicăm capul şi să ridicăm moralul acestor copii, să facem cât mai multe puncte”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Din păcate, ca şi în precedentele două partide, cu Astra Giurgiu şi U. Cluj, Viitorul nu a strălucit nici în atac. La Mediaş, poarta adversă a fost încercată cu şuturi din afara careului în doar câteva rânduri, în special după min. 60.

Lupta pentru evitarea retrogradării începe să devină tot mai grea, dar conducerea tehnică are încredere că jucătorii vor redresa corabia constănţeană. „A fost un moment în care cred că dacă am fi marcat şi scorul ar fi fost 3-2, la acea bară (n.r - Gavra, în min. 82), puteam să plecăm neînvinşi. Gaz Metan a meritat victoria în acest meci. Este un început foarte greu pentru noi, suntem într-o perioadă foarte grea, dar nu avem ce să facem decât să ne ridicăm şi să vedem ce vom putea realiza la următorul meci. Este un scor ruşinos acest 4-1. Sunt însă convins că vom rămâne în prima divizie. Cred până la capăt în aceşti copii. Noi încercăm să le dăm cât mai multă încredere. Sperăm să obţinem prima victorie în meciul cu Ceahlăul”, a mai spus Anghel.

În etapa a 23-a a Ligii 1, FC Viitorul Constanţa va întâlni, duminică, 17 martie (ora 19.30, în direct la Dolce Sport), pe stadionul “Farul”, pe Ceahlăul Piatra Neamţ.