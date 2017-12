Viitorul a încheiat al doilea cantonament

Viitorul Constanţa a disputat vineri, la Săcele (judeţul Braşov), ultima partidă de verificare din cantonamentul montan. Formaţia constănţeană a întâlnit o altă nou promovată în liga secundă, CF Brăila, în faţa căreia a pierdut cu 3-4 (1-3). Pentru Viitorul au marcat Emil Ninu (min. 27), Nicolae Hertu (min. 83) şi Robert Lupu (min. 89). „Acest meci a venit la final de cantonament şi după o partidă grea pe care am avut-o miercuri, cu CS Otopeni. Echipa a fost puţin obosită psihic, dar şi fizic, şi astfel au apărut greşelile individuale. Mai avem de muncă, însă am speranţe că până la începerea campionatului vom fi la forma pe care ne-o dorim. În mare sunt decis şi asupra formulei de joc, însă mai este timp şi acest lucru va fi stabilit cu puţin timp înainte. În plus, este posibil ca în aceste zile să mai apară unul sau doi jucători noi“, a declarat antrenorul principal Cătălin Anghel. Iată şi echipa aliniată de antrenorii constănţeni Cătălin Anghel şi Norbert Niţă: Popa (80 Chiriţă) - Ninu, Tudorache (35 Rusu), Larie (46 I. Posteucă, 63 Bubuleandră), Evdochim (46 Călin) - Dimcea, Păcuraru (48 Ştefănescu), Cristocea (46 R. Lupu) - Sandu (37 Banoti, 63 Marinkovic), Pantelie (46 Hertu), Chiţu. Viitorul şi CF Brăila fac parte din Seria I a Ligii a II-a şi se vor întâlni în campionat, la Ovidiu, în etapa a 8-a. Jucătorii de la Viitorul au revenit, vineri seară, la Constanţa, iar sâmbătă şi duminică vor avea liber, urmând ca de luni să revină la antrenamente.