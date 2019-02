Viitorul a încheiat cantonamentul din Turcia

Jucătorii de la FC Viitorul au revenit, vineri seară, la Constanţa, după două săptămâni de pregătire în Antalya, la Belek, managerul tehnic Gheorghe Hagi urmărindu-şi elevii şi în cele şapte meciuri de verificare susţinute în cantonamentul din Turcia, în afara antrenamentelor care nu au fost uşoare.

„Greu, dar în acelaşi timp şi frumos. Ne-am antrenat mult, am avut multe meciuri, am învăţat multe, ca în fiecare cantonament. Ne întoarcem pozitiv acasă, chiar dacă nu am avut rezultate atât de bune. Ne-am făcut antrenamentele, sută la sută. Am avut terenuri bune, condiţii bune, gazdele de la Sueno ne-au ţinut terenurile foarte bune. Mergem acasă cu gândul la meciul de peste o săptămână pe care îl avem pe teren propriu, cu Universitatea Craiova (n.r. - duminică, 3 februarie, ora 20.00, în etapa a 22-a)”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului constănţean, căpitanul echipei Ianis Hagi.

LUPTA PENTRU PLAY-OFF, ÎN PRIM PLAN

„Obiectivul nostru este să intrăm în play-off. Sunt cinci meciuri foarte importante pentru noi. Important este să acumulăm cât mai multe puncte, ca să fim în play-off. Nu am terminat meciurile dinaintea vacanţei de iarnă aşa cum ne-am dorit. Mă simt bine, sunt într-o formă bună. Trebuie să începem cu dreptul noul an. Suntem concentraţi. Sunt încrezător şi am foame de muncă, de rezultate. Abia aştept să încep noul sezon”, a mai spus Ianis Hagi.

Rezultatele înregistrate de Viitorul în Antalya:

14 ianuarie: FC Viitorul - Ferencvaros 2-1 (Voduț și A. Pitu).

17 ianuarie, FC Viitorul - Rubin Kazan (Rusia) 2-2 (Ianis Hagi și Vînă).

17 ianuarie: FC Viitorul - Aalen (Germania) 0-5.

21 ianuarie: FC Viitorul - Vejle (Danemarca) 0-1.

21 ianuarie: FC Viitorul - Lechia Gdansk (Polonia) 1-2 (Ianis Hagi - meciul a durat 50 de minute).

24 ianuarie: FC Viitorul - Yenisei Krasnodark (Rusia) 0-3.

24 ianuarie: FC Viitorul - FC Saburtalo 1-2 (M. Leca).