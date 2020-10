Viitorul a irosit şansa de a avansa pe un loc de play-off

Ruben de la Barrera, managerul FC Viitorul, a analizat prestaţia formaţiei constănţene la finalul întâlnirii cu FC Argeş, desfăşurată duminică seară, pe teren propriu, şi încheiată la egalitate, scor 2-2 (Gaztanaga 61, A. Ciobanu 90+2-pen. / Malele 30-pen., 57), în etapa a opta a Ligii 1 la fotbal. A fost un duel în care nou-promovata în prima ligă a condus cu 2-0, dar nu a reuşit să-şi menţină avantajul, pe final Viitorul forţând chiar victoria, care, din păcate, nu a venit. Echipa constănţeană a irosit astfel şansa de a urca pe un loc de play-off,

„Înaintea meciului ne doream să câştigăm, în timpul meciului am fi putut pierde, iar în final am obţinut un punct. Ţinând cont de condiţii, este un punct bun pentru noi, deoarece a trebuit să atacăm fără a avea jucători importanţi (n.r. - Gabriel Iancu, Virgil Ghiță, Radu Boboc, George Ganea, Josemi și Aurelian Chițu, iar în minutul 26 al partidei cu FC Argeş s-a acidentat şi Kevin Luckassen), care ne-au lipsit. Am încercat să găsim cele mai bune căi pentru a ajunge la poartă, pentru a avea ocazii. Am reuşit în cele din urmă să egalăm din penalty şi să mai adaugăm un punct în clasament. Nu suntem foarte bucuroşi. Fără Luckasesen, fără Gabi Iancu, fără alţi jucători, am obţinut în cele din urmă un punct. Acum trebuie să ne pregătim pentru următorul meci”, a declarat la conferinţa de presă Ruben de la Barrera.