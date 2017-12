Viitorul a pierdut al doilea joc de verificare

Ieri, la Braşov, în a doua partidă amicală pe care a disputat-o în cadrul cantonamentului montan de la Tărlungeni, Viitorul Constanţa a pierdut, scor 1-2 (1-0), întâlnirea disputată împotriva formaţiei israeliene Hapoel Bnei Sakhnin, locul 7 în ultima ediţie de campionat. Pentru formaţia constănţeană a înscris Pantelie, în min. 13. Antrenorul Cătălin Anghel a folosit următoarea echipă - repriza I: Popa - Păcuraru, Posteucă, Rusu, Evdochim - Cârstocea, Larie, Banoti - Cristocea, Pantelie, Chiţu; repriza a II-a: Vladimir - Militaru, Bubuleandră, Ignat, Călin - Dimcea, Benzar, Trandu - R. Lupu, Sandu, Pavăl. Cu ocazia acestui meci, la Viitorul au evoluat şi doi jucători aflaţi în probe: portarul Vladimir (fost la Pandurii Tg. Jiu) şi fundaşul Ignat (fost la FC Farul). „Vladimir şi Ignat vor fi testaţi şi în următorul joc de verificare şi apoi vom vedea dacă ne vom înţelege. Primul şi ultimul cuvânt în privinţa celor doi îl are antrenorul Cătălin Anghel. El va decide dacă are nevoie de serviciile lor. Mai avem şi alţi jucători cu care negociem şi care, în funcţie de cum ne vom înţelege, ar urma să vină în cel de-al doilea cantonament montan. În ceea ce priveşte cele două meciuri pe care le-am disputat până acum, pot spune că suntem mulţumiţi de modul în care se prezintă echipa. Este o perioadă de acumulare, de formare a unui nucleu de jucători cu care să abordăm sezonul care bate la uşă. Echipa s-a mişcat bine în ambele partide, mai ales la momentul în care ne aflăm cu pregătirea“, a spus preşedintele clubului, Paul Peniu. Ultimul joc de pregătire al echipei constănţene în acest cantonament va avea loc vineri, la Predeal sau Cîmpina, de la ora 11.00, împotriva formaţiei Petrolul Ploieşti. În altă ordine de idei, alături de echipa de seniori a Viitorului, la Tărlungeni se află şi echipele de juniori A, B şi C care vor rămâne aici până pe 31 august, în timp ce grupele de juniori 1995 şi 1996 vor reveni la Constanţa pe 4 august.