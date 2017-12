Echipa de seniori a Academiei Hagi, Viitorul Constanţa, a plecat în această dimineaţă în primul stagiu de pregătire din străinătate. Formaţia pregătită de Cătălin Anghel, Norbert Niţă şi Constantin Gîrjoabă va efectua, în perioada 26 ianuarie - 11 februarie, un stagiu de pregătire în Turcia, fixându-şi cartierul general în Antalya, acolo unde va desfăşura şi cele mai multe jocuri de verificare. Din cei 26 de jucători deplasaţi în Turcia va face parte şi noua achiziţie a Viitorului, fundaşul stânga Adrian Bică. În vârstă de 22 de ani, Bică este constănţean, a evoluat la juniorii lui Oil Terminal, iar în ultimii ani a fost legitimat la formaţia italiană Catania Primavera. „A semnat un contract valabil pînă în vară cu opţiune de prelungire. Este tînăr, se încadrează în proiectul nostru şi poate evolua atât fundaş stânga cât şi fundaş dreapta. A stat patru-cinci ani în fotbalul italian şi se pare că a învăţat ceva din mentalitatea lor. Îmi dă speranţe mari că va fi un jucător care ne va ajuta“, a declarat preşedintele Paul Peniu. În atenţia Academiei se mai află şi un portar din ţară, însă momentan nu este nimic finalizat. Iată lotul deplasat în Turcia: C. Popa, Şerban şi Buzbuchi - portari; Călin, Rusu, Larie, Ninu, Păcuraru, Banoti, Cristocea, Cârstocea, Benzar, Ştefănescu, R. Lupu, Hertu, A. Chiţu, Sin, Pantelie, Chirilă, Şt. Sandu, Nazîru, Cureteu, Iancu, Dan, Bică şi Tudorache - jucători de câmp. În cantonamentul din Turcia, Viitorul va disputa următoarele jocuri amicale - pe 31 ianuarie, cu FCM Tg. Mureş (în Antalya); pe 4 februarie, cu Gloria Bistriţa (în Antalya); pe 7 februarie (o echipă încă nestabilită); pe 9 februarie, cu Galatasaray (la Istanbul); pe 11 februarie, cu Galatasaray II (la Istanbul). În altă ordine de idei, în perioada 5-13 februarie, grupele de juniori 1992-93, 1994-95 şi 1998 vor disputa câte două meciuri de verificare cu echipele de juniori ale clubului Cernomore Varna, un joc urmând să se dispute în Bulgaria şi unul la Constanţa. În plus, juniorii 1996 ai Academiei Hagi vor disputa, pe 13 februarie, la Buftea sau Mogoşoaia, un meci de pregătire cu România under 16.

SELECŢII PENTRU GRUPELE DE COPII. Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” organizează selecţii pentru grupele de copii, după următorul program: pentru cei născuţi în 2001, 2002 şi 2003, în fiecare zi de marţi şi joi, la terenul sintetic de la Hotel IAKI din staţiunea Mamaia (orele 13.00-14.30, Grupa 2003, antrenor Aurelian Despa; orele 16.00-17.30, Grupa 2002, antrenor Constantin Fălină; orele 17.30-19.00, Grupa 2001, antrenor Cosmin Constantin); pentru cei născuţi în 1999 şi 2000, tot în fiecare zi de marţi şi joi, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” din apropierea localităţii Ovidiu (relaţii se pot obţine de la antrenorii Grupei 1999, Nicolae Roşca - tel. 0723.969.641 şi Ionuţ Mihu - tel. 0722.224.506, respectiv Grupa 2000, Doru Carali - tel. 0724.854.010). Participanţii la selecţie trebuie să posede echipament sportiv.