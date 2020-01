Viitorul a reluat pregătirile cu gândul doar la play-off

FC Viitorul Constanţa pleacă vineri în Turcia, în Antalya, unde este programat un cantonament la „Sueno Hotel Deluxe” din Belek, până la 25 ianuarie jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi şi Cătălin Anghel urmând să-şi „încarce bateriile” pentru partea a doua a sezonului 2019-2020.

Constănțenii au efectuat joi seară și primul antrenament din 2020, iar înaintea şedinţei de pregătire a fost organizată o conferinţă de presă în cadrul căreia cinci dintre jucătorii de bază ai Viitorului au declarat că principalul obiectiv este accederea în play-off.

„A fost o vacanţă în care ne-am încărcat bateriile, ne-am relaxat. Dar acum s-a terminat. A a fost o perioadă scurtă, dar benefică pentru noi. Avem patru meciuri în care toţi suntem conştienţi că trebuie să facem puncte pentru a intra în play-off. Ne vom pregăti în cantonament, pentru că e o perioadă în care trebuie să acumulăm şi trebuie să şi suferim. Tot în Turcia, la acelaşi hotel, sperăm să prindem vreme mai bună faţă de anul trecut. Sunt condiţii foarte bune. Adversari puternici, avem nevoie de teste, trebuie să acumulăm minute şi să fim pregătiţi până la începerea campionatului” - Bogdan Ţîru.

„Am avut aceeaşi problemă, la gambă. Sper ca în cantonament să mă pregătesc normal, pentru că nu este deloc plăcut să stai şi să vezi cum colegii tăi joacă fără tine. Pentru mine a fost un an foarte bun, în care mi-am revenit şi sper ca anul acesta să-mi depăşesc performanţele, atât colectiv, cât şi individual. În primul rând mă gândesc la cele patru meciuri, să intrăm în play-off. Este foarte important. Mi se pare normal să ţintim cât mai sus, să câştigăm şi trofee, pentru că am demonstrat că s-a putut. La începutul campionatului nu cred că m-am gândit la titlul de golgeter, dar acum mă gândesc, dar nu sunt disperat. Mai este mult până la finalul campionatului. Să intrăm în play-off, să scăpăm de această grijă. Meciuri destul de grele, cu adversari dificili, dar sunt sigur că este benefic pentru noi să avem astfel de meciuri, să ne testăm, să vedem la ce nivel suntem, pentru că în play-off joci cu echipe foarte puternice” - Gabriel Iancu.

„Am fost bine acasă, să revezi familia, pritenii. Acum m-am întors la treabă, la muncă şi sper să facem un cantonament foarte bun. Avem patru meciuri foarte importante în campionat. Eu vreau doar ca Viitorul să intre în play-off. Mister (n.r. - Gheorge Hagi) ne motivează şi ne dă încredere şi ştim că trebuie să facem mai bine decât anul trecut, să jucăm mai bine, să intrăm în play-off. Este cel mai important. Viitorul este una dintre echipele mari din România şi trebuie să intre în play-off, să ne batem acolo, sus. Tata (n.r. - Rivaldo) m-a felicitat şi mi-a spus să nu mă opresc, pentru că până acum nu am făcut nimic, nişte goluri, nişte meciuri bune, dar trebuie să fac mai mult. Sper ca anul acesta să fie mai bun. Să mă antrenez mai bine. Mă gândesc acum doar la pregătire” - Rivaldinho.

„Vacanţa asta ne-a prins bine fiecăruia. Ne-am odihnit, ne-am încărcat bateriile şi am revenit cu gândul să muncim foarte mult, să ne pregătim cât mai bine pentru meciurile care vor urma. Ultima perioadă din campionat nu a fost foarte bună pentru noi. De aceea trebuie să tragem tare acum şi avem nevoie de puncte. Sunt sigur că dacă vom munci şi vom juca aşa cum trebuie vom obţube mai mult decît ar trebui să intrăm în play-off. Perioada aceasta, de iarnă, întotdeauna a fost una bună pentru noi. Am fost accidentat, am revenit. Mă gândesc, în primul rînd, la Under 21 şi, de ce nu, la echipa mare” - Virgil Ghiţă.

„Mă bucur foarte mult că mi s-a acordat şansa să demonstrez că pot să joc. Anul acesta îmi propun să intrăm în play-off şi să fac meciuri cât mai bune, să îmi ajut echipa. Visul meu este să ajung cât mai sus posibil şi de ce nu la naţionala mare. Noi ştim ce avem de făcut. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off şi să ţintim la locurile de sus. Trebuie să facem o pregătire bună. Să fim pregătiţi pentru ce ne aşteaptă. Nu am emoţii. Ştiu că dacă o să jucăm bine şi o să fim motivaţi o să intrăm în play-off fără probleme” - Cătălin Căbuz.