Viitorul a suferit la Voluntari

FC Viitorul Constanţa a avut mari emoţii luni seară, în etapa a 20-a din Liga 1, în confruntarea cu ocupanta ultimului din clasament. Formaţia condusă de Gheorghe Hagi a câştigat în cele din urmă întâlnirea cu FC Voluntari, disputată în deplasare, după ce a fost condusă, golul victoriei fiind marcat de puştiul Louis Munteanu. Rezultatul final, 2-1 (Rivaldinho 70, L. Munteanu 89 / Struna 66), face ca Viitorul să revină pe podium şi să obţină trei puncte extrem de importante în duelul pentru prezenţa în play-off.

Golgheterul Gabriel Iancu a ratat o ocazie uriaşă pentru Viitorul în prima repriză, în minutul 15, când a trimis mingea pe lângă poartă, în timp ce portarul Cătălin Căbuz a avut două intervenţii salvatoare în repriza a doua. Dar în minutul 66 nu a mai putut face nimic la şutul excelent al lui Struna şi ultima clasată deschidea scorul. Rivaldinho a restabilit egalitatea în minutul 70, fructificând, cu o reluare perfectă cu capul, centrarea lui Radu Boboc, iar Louis Munteanu a dat lovitura decisivă în urma unui contraatac, finalizând cu sânge rece, după ce tot el irosise, cu două minute mai devreme, o ocazie de gol foarte bună.

În partida de la Voluntari au evoluat următoarele formaţii - Voluntari (antrenor: Cristiano Bergodi): Rîmniceanu - Struna, Balaur, Armaş (cpt.), Al. Vlad - Căpăţînă, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe (7 Ebralidze), C. Ţîră (75 Papazoglou), Măţan (64 Costin); Viitorul (manager tehnic: Gheorghe Hagi): Căbuz - Boboc, Ţîru (cpt.), Ghiţă, De Nooijer - A. Ciobanu (70 C. Matei), Artean, Houri - Rivaldinho, G. Iancu (70 L. Munteanu), G. Ganea (46 M. Dulca). Cartonaşe galbene: Măţan / Ţîru, C. Matei. Meciul a fost arbitrat de Florin Marcu.

În etapa viitoare, Viitorul va înfrunta pe FCSB, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, duminică, 15 decembrie, de la ora 20.30.

Luni seară ar fi trebuit să se disputa şi partida Sepsi Sf. Gheorghe - Academica Clinceni, însă acest joc a fost amânat pentru marţi, 19 decembrie, de la ora 16.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport). Început cu 30 de minute întârziere din cauza ceţii, meciul a fost întrerupt după circa 15 minute din cauza vizibilităţii reduse, iar arbitrul George Găman a decis suspendarea partidei. Întâlnirea va continua marţi, din minutul în care a fost întreruptă.

Clasament: 1. Astra 40p (golaveraj: 30-18), 2. CFR 38p (42-16), 3. FC VIITORUL 35p (41-23), 4. Craiova 34p (20-19), 5. FCSB 33p (29-24), 6. Mediaş 30p (26-24), 7. Botoşani 29p (28-27), 8. Dinamo 28p (31-34), 9. Iaşi 22p (21-26), 10. Chindia 20p (21-33), 11. Sepsi 19p (16-19), 12. Clinceni 19p (25-34), 13. Hermannstadt 19p (19-35), 14. Voluntari 8p (12-34).

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.