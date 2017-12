Viitorul a sunat bine şi în Ghencea

Capitala pare să fie o gazdă bună pentru Viitorul Constanţa în ultima perioadă, formaţia pregătită de Cătălin Anghel fiind la a doua victorie consecutivă pe teren bucureştean. După 2-0 cu Dinamo II, în etapa a 9-0, Viitorul a câştigat tot cu 2-0 şi întâlnirea cu Steaua II, disputată ieri, pe unul din terenurile Complexului Ghencea. Deşi cu câţiva jucători de la prima echipă a Stelei, Andrei Ionescu, Cosmin Matei, Marius Onofraş sau Cezar Lungu, Steaua II nu a reuşit să pună în pericol poarta lui C. Popa. Mai mult, Cristocea a ratat în două rînduri, min. 30 şi 34, două ocazii uriaşe de a înscrie. Eliminarea justă a stelistului Vătăjelu, din min. 39, pentru o intrare de K1 la M. Rusu, a oferit şansa Viitorului să iasă mult mai decisă după pauză şi să preia iniţiativa. După alte câteva oportunităţi de a înscrie, tabela a fost pentru prima oară modificată în min. 78, când fundaşul Marius Rusu a reluat nestingherit cu capul, de la 10 m, o minge venită în urma unei lovituri de colţ executate de R. Lupu. Cinci minute mai târziu, noul intrat Cârstocea a reluat spectaculos balonul, din voleu, de la aproximativ 12 m şi a dublat avantajul formaţiei constănţene. La 2-0, acelaşi Cârstocea a mai trimis o dată mingea în bară, din lovitură liberă, iar partida s-a încheiat cu o victorie absolut meritată a Viitorului, care urcă până pe locul 4 în clasament. „Un meci foarte bun, printre cele mai bune jucate de noi în acest sezon. Mă bucur că am văzut ceea ce îmi doream de mult: atitudine, dăruire, abordare cu multă dorinţă de victorie a partidei. Era important să câştigăm pentru că, în caz contrar, am fi intrat în pluton“, a declarat, la finalul partidei, preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Pentru Viitorul au evoluat: C. Popa - M. Rusu, Ninu, Larie, Evdochim (61 Cârstocea) - Banoti, Benzar, Cristocea - Sin (89 L .Bubuleandră), Pantelie (68 Hertu), R. Lupu.

VIITORUL S-A DESPĂRŢIT DE PATRU JUCĂTORI. Patru dintre jucătorii cu care s-a început acest sezon, Ionel Posteucă, Ignat, Vlas şi Renţea, nu mai fac parte din lotul Viitorului. După o discuţie între conducerea Academiei Hagi şi cei patru jucători s-a decis rezilierea pe cale amiabilă a contractelor de joc, iar jucătorii pot pleca la orice echipă, fără nicio pretenţie financiară. „S-a făcut o analiză pentru a vedea care este următorul pas pe care îl vom face. Oricum din iarnă nu mai intrau în vederile noastre, astfel că s-a decis să fie reziliate de comun acord contractele. Ei ne-au solicitat să se poată pregăti cu noi până când echipa va intra în vacanţă şi am fost de acord cu acest lucru. Proiectul Academiei este de a promova în permanenţă jucători tineri şi ei nu se mai puteau încadra în acest proiect“, a precizat Peniu.