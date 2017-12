Viitorul a trecut testul de maturitate

“Buturuga mică” - FC Viitorul Constanţa - a răsturnat “carul mare” - CFR Cluj - în etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, constănţenii impunându-se, joi seară, cu 1-0 (G. Iancu 20), în fieful campioanei en titre. Un rezultat puţin sperat înaintea partidei, ţinând cont de diferenţa de experienţă a celor aflaţi pe teren, dar absolut meritat la capătul celor 90 de minute de joc. Fără inhibiţii în faţa unor jucători care au câştigat titlul sezonul trecut şi evoluează în Liga Campionilor, puştii de viitor ai fotbalului românesc au dat dovadă de maturitate, punându-şi în multe rânduri la respect adversarul. Un joc de pase bine pus la punct, de pe urma căruia a venit şi singura reuşită a meciului, dar şi cu o siguranţă în joc care a surprins plăcut, Viitorul a obţinut cel mai important succes de la înfiinţarea clubului. Dincolo de importanţa celor trei puncte obţinute pe terenul CFR-ului, victoria confirmă o dată în plus că proiectul echipei constănţene este unul de mare viitor şi că valorile nu lipsesc din fotbalul românesc. Lipseşte doar încrederea multor conducători de a creşte şi a oferi o şansă celor în care investesc mai mult din obligaţie faţă de regulamente...

FĂRĂ GREŞEALĂ. CFR Cluj spera într-un rezultat de moral înaintea confruntării cu Galatasaray Istanbul, din Champions League, dar cei care au luat o uriaşă “gură de oxigen” au fost constănţenii. Fără doi fundaşi de bandă, Mladen şi Turcu, ambii suspendaţi, dar şi fără Dică, din min. 60, când a văzut direct cartonaşul roşu, Viitorul nu s-a retras în defensivă pentru a-şi apăra fragilul avantaj, aşa cum ar fi procedat probabil multe alte formaţii aflate cu un jucător mai puţin pe teren. Viitorul a ştiut că cea mai sigură cale de a învinge este să alerge la fel de mult, să încerce o posesie cât mai bună prin care să-şi ţină adversarul la distanţă de propria poartă. A avut chiar şansa majorării scorului, dar la fel de adevărat că a avut şi un portar, Alexandru Buzbuchi, care a profitat la maximum de şansa oferită. „Fiecare copil trebuie să-şi arate valoarea, talentul pe care îl are. Am luptat mult şi am meritat această victorie. Este foarte important pentru aceşti jucători că au câştigat pe terenul campioanei. Ştiam ce pot aceşti jucători. Este bine că adunăm puncte. Clujul a avut ocaziile sale, dar a avut în faţă un portar foarte inspirat”, a declarat Gheorghe Hagi.