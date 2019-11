Viitorul a urcat pe primul loc, cel puţin pentru 24 de ore

10:27:31 / 02 Noiembrie 2019

In jurul Romaniei ( Dacia + Principatul Valahiei si Voivodatul Dragos )

Europa fierbe dar noi clocim o politica pestilențială . Disputele electorale intre favoriții sondajelor plătite lipsesc cu desăvârșire . Eu cred ca romanii ( daci plus sciti plus slavi plus greci plus romani scăpătați ) in fata hârtiei de vot vor uita de sondaje si vor vota in cunoștința de cauza . Doamne ajuta acest popor ce trăiește inconștient in Grădina Maicii Domnului !