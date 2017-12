Viitorul abordează la victorie şi meciul de la Piatra Neamţ

În etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa se va deplasa la Piatra Neamţ, pentru duelul cu Ceahlăul, programat luni, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 1. Un meci pe care constănţenii îl abordează la victorie, ca de altfel toate jocurile de până acum. Speranţele trupei pregătite de Cătălin Anghel sunt cu atât mai mari cu cât nemţenii au arătat mari probleme în defensivă, fiind echipa cu cele mai multe goluri primite în primele cinci etape (13).

„În ultimul meci am suferit un eşec chiar dacă am avut momente bune de joc. Este momentul să începem să aducem puncte, să fim şi mai pragmatici şi mai atenţi la toate detaliile şi să începem cu acest meci să aducem şi puncte. Am încredere mare că fiecare este conectat şi nu se vor repeta greşelile de până acum. Jocul nostru a crescut din toate punctele de vedere. Sper că vom profita de faptul că Ceahlăul a primit multe goluri, dar a avut şi meciuri grele. Este o echipă masivă şi trebuie să ne creăm ocazii, să avem răbdare, să ne facem jocul. Să fim atenţi în momentul de non-posesie”, este de părere tehnicianul Cătălin Anghel. Mijlocaşul Mihai Onicaş este optimist că meciul de la Piatra Neamţ poate aduce primul succes, mai ales că Viitorul a arătat că poate domina şi echipele cu mai multă experienţă. „Ne-am revenit cu moralul. Trebuie să mergem mai departe, am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu fiecare echipă şi doar lipsa de experienţă şi-a spus cuvântul în anumite momente ale jocului. În afară de câteva echipe unde se investeşte mult în Liga 1, celelalte sunt apropiate valoric. Ceahlăul a fost mereu o echipă bună pe teren propriu, dar vom merge să câştigăm. Nu ne mai mulţumesc egalurile”, a precizat Onicaş. Responsabil cu golul, atacantul Vlad Rusu speră să-şi treacă din nou numele pe lista marcatorilor, aşa cum s-a întâmplat şi în prima etapă, cu FC Braşov. „Ne aşteaptă un meci destul de greu, o deplasare lungă. Am avut un joc în creştere de la meci la meci şi sper ca acum să ne şi impunem. Îmi doresc să înscriu, dar cel mai important este să aducem prima victorie, mai puţin contează cine marchează. Sper să profităm de problemele Ceahlăului în apărare şi să fim concentraţi pe ambele faze. Până acum cred că am avut şi trac, iar lipsa de experienţă am încercat să o compensăm prin dăruire. După cinci etape cred că ne-am pus la punct cu rigorile din Liga 1 şi putem câştiga. Putem face faţă cu brio împotriva oricărei echipe“, a spus Vlad Rusu.

INSPECŢIE PE STADIONUL “FARUL”. Vineri, stadionul “Farul” a fost inspectat de Comisia de Licenţiere din partea Ligii Profesioniste de Fotbal, condusă de preşedintele Claudiu Popa. „Stadionul întruneşte în mare parte toate condiţiile de omologare. Noi am derulat de ceva vreme lucrările de amenajare a terenului, a vestiarelor, a lojelor şi alte lucruri care sunt trecute în caietul de sarcini. În ceea ce priveşte terenul de joc, acesta se prezintă bine după remanierea care a fost făcută, este îngrijit de cei de acolo, iar până la ora partidei cu FC Vaslui va fi în condiţii foarte bune. Mulţumim celor de la Farul că ne-au găzduit în casa lor şi cu siguranţă ne vom simţi foarte bine când vom evolua în faţa publicului constănţean“, a declarat preşedintele Viitorului, Paul Peniu. Comisia de Licenţiere va oferi răspunsul final cu cel puţin patru zile înaintea partidei cu FC Vaslui.