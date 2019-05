Viitorul are doar varianta victoriei în lupta pentru podium

Cu obiectivul declarat de a se clasa pe locul 3 la finalul sezonului 2018-2019, FC Viitorul Constanța va întâlni luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe Astra Giurgiu, în etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1 Betano la fotbal. O partidă în care se vor afla față în față finalistele actualei ediții din Cupa României, dar duelul de luni nu se va compara cu întâlnirea de la Ploiești, programată la 25 mai, la Ploiești.

„Este un meci foarte important pentru noi. Cred că este important și pentru moral dacă reușim să câștigăm, plecăm cu un plus în finală. Am văzut că au fost anumite probleme ale lor, dar nu putem să ne bazăm pe deconcentrarea lor. Noi trebuie să facem un meci bun, cum am făcut și la ei acasă, ultimul meci. Ar fi foarte important să luăm locul trei, pentru că am aborda finala mai relaxați, având un loc de Europa asigurat”, a spus Vlad Achim, completat de brazilianul Eric: „Nu contează cât voi juca, contează că trebuie să dau un plus pentru echipă. Noi avem obiectiv locul trei, pentru calificarea în cupele europene. Suntem atenți la acest meci, pentru că este un meci destul de periculos. Depindem numai de noi și trebuie să fim pregătiți să luăm cele trei puncte. Sper să joc. În primul rând prefer să câștige echipa, iar dacă o să marchez o să fie ceva în plus. Vrem cele trei puncte”.

„Mai sunt trei meciuri care încheie un an, în care vrem să terminăm foarte bine. Suntem în luptă pentru participa din nou în Europa. Jucătorii au un moral foarte bun. Trebuie să rămânem în linia noastră. Să impunem ritmul și intensitatea jocului. Trei puncte importante pentru noi, în lupta pentru locul trei. Este și ultimul meci acasă și sperăm să câștigăm. Cu siguranță, nu va fi ușor. Suporterii să vină la stadion și să se bucure de fotbalul pe care îl facem. Ne place să atacăm, să jucăm un fotbal spectaculos”, a declarat și Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului.

Duminică seară, de la ora 21.00, este programată și partida CFR Cluj - Universitatea Craiova, la finalul căreia clujenii pot deveni campioni în cazul în care nu vor pierde confruntarea cu oltenii.

Clasament play-off: 1. CFR 47p (golaveraj: 14-3), 2. FCSB 45p (17-6), 3. Craiova 36p (7-7), 4. VIITORUL 33p (13-9), 5. Astra 24p (3-15), 6. Sepsi 20p (3-17). Prima clasată va evolua în UEFA Champions League, iar formaţiile de pe locurile 2 și 3 se vor califica în UEFA Europa League.