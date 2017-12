„Viitorul comisar european trebuie să fie de la PSD”

09:08:01 / 24 Ianuarie 2014

competente de eurocomisar

D-nul Geoana ,ai mare dreptate.Cred ca dupa atata experienta politica romaneasca ti-ai dat seama ca locul tau este sa joci la nivel european.Si de ce nu,la nivel NATO,global.Pentru citeva minute ai fost si Presedintele Romaniei.Numai flacara violet a lui Basescu te-a derutat pentru moment.Acum ,ti-ai revenit! Tu ai dreptate!Cat a de mult a ne-a intoxicat mass-media cu succesul romanilor prin care ,numirea celor doi comisari,Tolos si Orban ,in Romania va curge lapte si miere.Comisarul Orban,,multilingvistul''a primit bani ,,europeni'',drept salariu ,ca sa ascuta creioane,sa schimbe tusul la copiatoare,si din cand in cand mai era invitat la televiziunile romanesti sa ne povesteasca despre efortul europolitrucilor in a rezista vicisitudinilor vietii de ;navetist european,prezenta in parlament,rezistenta la somn pe scaunul de europarlamentar si nu in ultimul rand, dorul de familie.Cat despre don Tolos,acesta a fost numit comisar prin bunavointa,, frantujilor''si nicidecum in urma lobby-uli ca trafic de influenta facut de romani ; ,,cetateni ieuropeni''.Don Tolos,nu a putut sa faca prea mult in monarhia dezmatului anarhic democrat romanesc drept pentru care,merele cresc tot in pom,recoltele de porumb si rapita depind de...mama-natura,gastele salbatice vin primavara si pleaca toamna ,taranul roman acum este chemat sa dea banii inapoi la APIA ca au,,furat'' UE,culmea,cu acceptul sructurilor locale.Dar,don Geoana,asa cum te vad,ai ,,redevenit'' ambitios,de perseverenta nu mai vorbim dar, sa eviti sa o ai in prostie,inteligenta daca este compatibila cu cea de ,,prostanac '',merge,sofisticat esti cand ne zici verde in fata ca ocuparea , a,,unei pozitii internationale de influenta...e un lucru important pentru tara,dar si pentru mine''.Mi-ai declansat entuziasmul.Te sustin !