Viitorul Constanţa întâlneşte... viitorul Stelei

Duminică, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), FC Viitorul Constanţa va întâlni, la Bucureşti, campioana Steaua. Un meci în care constănţenii îşi pun speranţe într-un rezultat pozitiv, inclusiv un succes, mai ales că Laurenţiu Reghecampf a anunţat că va folosi mai mult jucătorii care au evoluat mai puţin în acest sezon. Doar Rusescu şi Adi Popa au mai rămas în primul “11” dintre titularii obişnuiţi, dar şansa oferită celorlalţi stelişti poate aduce în faţa Viitorului o echipă cel puţin la fel de determinată să câştige.

„Sincer, oricum va fi echipa adversă, noi trebuie să facem totul pentru a aduce puncte. Au mai rămas trei jocuri ca trei finale, în care trebuie să arătăm în primul rând ca o echipă, ca un grup unit, care să fie gata pentru orice fel de sacrificiu. Este clar că este un final de sezon încins pentru cei din subsolul clasamentului şi numai prin sacrificii şi prin risipă de efort vom reuşi. Steaua are un lot foarte bun, un parcurs de excepţie în acest an. Normal că la prima vedere poate părea că va fi mai uşor, dar toţi jucătorii care au intrat la Steaua şi-au făcut mereu datoria. Trebuie să ne intereseze doar jocul, nu ce se scrie. Dacă nu pui probleme, nu ai cum să te întorci cu punct sau puncte”, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. Fost jucător la Steaua, portarul Andrei Vâtcă nu crede că Steaua ar putea juca mai relaxat, chiar dacă şi-a îndeplinit obiectivul: „Nu cred că Steaua poate juca vreodată relaxat. Este mult mai important să jucăm noi, că ne-am recăpătat încrederea. Mergem să câştigăm, dar orice punct este binevenit. Nu avem voie să facem paşi greşiţi. Este în joc şi cariera noastră, trebuie să menţinem echipa în prima ligă”. Titular în ultimele partide, fundaşul Ionuţ Puţanu este optimist: „Jucăm la victorie, iar printr-un joc bun putem intra şi în atenţia celor de acolo. Dacă echipa are rezultate şi echipa va ieşi în evidenţă. Steaua este o echipă puternică, nu contează cine este titular sau rezervă. Steaua poate fi învinsă şi dacă joacă în prima formulă”. FC Viitorul nu se va putea baza în meciul de duminică pe Benzar şi Alibec, ambii suspendaţi.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Vâtcă - Bălaşa, Larie, Puţanu, Toşca - Lazăr, Vaştag - Mitriţă, N. Dică, A. Chiţu - V. Rusu.