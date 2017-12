Viitorul Constanţa se reuneşte azi

Nou promovată în Liga a II-a la fotbal, echipa de seniori a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, Viitorul Constanţa, se va reuni astăzi, în vederea pregătirii noului sezon competiţional. Lotul se va reuni la Hotelul “Iaki“ din staţiunea “Mamaia“, la ora 9.30, iar, de la ora 10.30, la Năvodari, este programată prima şedinţă de pregătire sub comanda cuplului de antrenori Cătălin Anghel (antrenor principal), Norbert Niţă (antrenor secund) şi Florin Colceag (antrenor cu portarii), adică acelaşi staff tehnic care a reuşit promovarea. Cea mai grăbită echipă din judeţ a fost însă CS Eforie, formaţia pregătită de Gabriel Şimu reunindu-se ieri, la propria bază sportivă. Pentru că antrenorul principal Gabriel Şimu este plecat la Mogoşoaia, pentru cursuri, la Şcoala de Antrenori, primul antrenament s-a desfăşurat sub comanda lui Gheorghe Nedu. Gabriel Şimu va reveni la antrenamente la finele acestei săptămâni. Cea de-a doua formaţie constănţeană rămasă în al treilea eşalon al ţării, Callatis Mangalia, are programată reunirea pentru 12 iulie, sub conducerea aceluiaşi tehnician de la finalul sezonului trecut, Cristian Cămui. Retrogradate în Liga a IV-a, CSM Medgidia şi FC Farul II Constanţa nu îşi cunosc încă viitorul, în perioada următoare urmând să se decidă dacă vor mai continua în acest eşalon.