Viitorul Constanţa şi Săgeata Năvodari, acuzate de blat la ultimul meci direct

Cu mai puţin de o săptămână înainte de primul meci oficial al Viitorului Constanţa în Liga 1 de fotbal, formaţia constănţeană este acuzată - într-un ziar de sport central - că ar fi oferit bani pentru a obţine victoria în ultima etapă din liga secundă a sezonului recent încheiat, contra echipei Săgeata Năvodari. Într-o partidă în care Viitorului i-ar fi fost suficient şi un rezultat de egalitate..., iar lotul Viitorului era net superior valoric celui al Săgeţii. Se oferă chiar şi unele declaraţii ale unui conducător şi a trei jucători de la Săgeata Năvodari, dar totul sub protecţia... anonimatului. Conform celor apărute în presa centrală, cei de la Săgeata Năvodari ar fi primit 10.000 euro, bani pe care i-au împărţit la finalul partidei. Acuzaţiile sunt însă respinse vehement de cele două părţi. „Sunt nişte aberaţii şi cineva doreşte să facă rău acestor cluburi. Eu am oferit jucătorilor primele cuvenite pentru îndeplinirea obiectivului, locurile 1-4. Asta a fost tot, nu are nicio legătură cu Viitorul. Se aruncă din păcate cu noroi în ambele echipe“, a declarat directorul sportiv al echipei din Năvodari, Mihai Terzi. De partea cealaltă, preşedintele Academiei Gheorghe Hagi, Paul Peniu, a mărturisit că sunt pure invenţii şi că în fotbalul românesc s-a ajuns ca orice meci să fie bănuit de blat în funcţie de anumite interese. „Nu ştiu ce s-a întâmplat la Năvodari cu împărţirea banilor, aşa cum s-a scris, dar în niciun caz nu este problema noastră. Cert este că nu au fost bani de la Viitorul Constanţa. Să vină cineva cu probe clare, solide, şi dacă se adevereşte că aşa ar fi fost, atunci voi fi direct răspunzător. Dar sub protecţia anonimatului oricine poate să declare ce vrea şi despre cine vrea“, a afirmat Paul Peniu.