Viitorul, decisă să nu mai rateze cele trei puncte

În ultimul meci oficial din acest an de pe stadionul “Farul”, FC Viitorul Constanţa va primi, luni, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), pe Concordia Chiajna, în etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal. Chiar dacă întâlnesc echipa clasată pe locul 10, constănţenii se aşteaptă la o replică viguroasă, dar sunt încrezători că le pot oferi o nouă victorie suporterilor. Chiar dacă echipa nu a mai învins de cinci meciuri, antrenorul Cătălin Anghel nu este îngrijorat. „Nu contează după ce serie venim, contează că avem mare nevoie de cele trei puncte. Este ultimul meci acasă din acest an şi ne dorim foarte mult victoria, mai ales din punct de vedere al clasamentului. Întâlnim o echipă foarte bine pregătită fizic. Nu va fi un joc uşor. Trebuie să ne creem multe ocazii, să avem multe acţiuni de atac şi să şi finalizăm. Mă interesează cel mai mult jocul de luni. Interesul manifestat pentru jucători în ultima vreme îi poate deregla şi am discutat cu ei să rămână cu picioarele pe pământ pentru că, pentru moment, sunt doar zvonuri”, a declarat Anghel.

Biletele pentru partida cu Concordia Chiajna pot fi comercializate astfel - sâmbătă: ora 12.00-16.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială); duminică: ora 10.00-14.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială); luni: ora 12.00-19.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, tribuna oficială); ora 16.00-19.00, de la Stadionul “Farul” (Str. Ion Andreescu). Preţul biletelor este de 15 lei (tribuna I) şi 10 lei (tribuna a II-a). Toţi spectatorii care au achiziţionat bilete la meciul FC Viitorul Constanţa - Dinamo Bucureşti, disputat pe 17 noiembrie, beneficiază de intrare gratuită la meciul cu Concordia Chiajna. Accesul gratuit în stadion se va face doar pe baza biletului achiziţionat pentru meciul cu Dinamo.