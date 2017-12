Viitorul doreşte implementarea sistemului 4-3-3-3 şi la nivelul juniorilor

Joi, 08.05.2014 este programat să se desfăşoare, începând cu ora 12.00, meciul de juniori A dintre echipele Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa. Meciul este capital, ambele echipe având şanse la calificare, poate mai multe Viitorul, având în vedere faptul că meciul se va disputa pe teren propriu, golaverajul mai bun, dar şi rezultatul din meciul tur, 2-0 pentru Viitorul.

Toate aceste plusuri par însă a nu fi suficiente pentru ca meciul să fie câştigat înainte să se fi jucat. Dacă luni dimineaţa, în jurul orei 9.00, pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal - frfotbal.ro, brigada de arbitri pentru acest meci era compusă din Dragoş Teodor, din Constanţa, la centru, Iacob Florin şi Ionuş Erchian - asistenţi, marţi deja se schimbase modificarea...

Astfel, marţi a fost publicată noua componenţă a brigăzii de arbitri: Cojocaru Alin Viorel - principal, Vişan Florin Alexandru şi Vlase Daniel, toţi trei din Galaţi. Se prefigurează oare un nou sistem de joc la Viitorul? Revoluţionarul 4-3-3-3, pe care echipa lui Gheorghe Hagi a fost acuzată că l-ar fi utilizat şi în alte meciuri?

Nu se ştie cine a solicitat această schimbare de ultim moment (poate chiar ambele echipe), dar pot fi trase următoarele concluzii:

- la nivelul judeţului Constanţa nu este un arbitru destul de valoros şi de imparţial pentru a conduce la centru un meci de asemenea importanţă

- delegarea unei brigăzi compuse exclusiv din gălăţeni oferă ambelor cluburi certitudinea unui arbitraj imparţial, în spiritul fotbalului curat, aşa cum ar trebui să fie fotbalul la acest nivel.

Totuşi, cine este dl. Cojocaru Alin Viorel?

La prima vedere, un arbitru tânăr, care a condus la centru şi meciuri de Liga 1, fără a fi stârnit controverse prin prestaţiile sale. Interesant este faptul că, în această ediţie a Ligii 1, dl. Cojocaru a fost delegat la patru meciuri susţinute de către echipa mare a celor de la Viitorul (două din postura de principal şi două ca rezervă). Fireşte, acest lucru poate fi o simplă coincidenţă, dar în fotbalul mioritic aceste coincidenţe sunt mai degrabă reguli decât excepţii.

Şi dacă nu era suficientă delegarea d-lui Cojocaru, acesta va fi asistat de aceiaşi doi tuşieri care au oficiat şi la meciul de juniori A dintre Farul şi Dinamo, prestaţia lor stârnind reacţii mixte în rândul suporterilor prezenţi, majoritatea farişti, pornind de la dezamăgire şi ajungând, pe final, până la indignare. Este suficient să spunem că nici antrenorul “câinilor” nu a dorit să comenteze arbitrajul, acest lucru fiind oarecum de înţeles, dacă luăm în considerare scorul final al partidei.

Trăgând linie, avem o brigadă compusă dintr-un arbitru ce poate fi considerat un prieten al Viitorului şi doi tuşieri care au făcut praf un alt meci de juniori, dar care au fost notaţi corespunzător de către observatorul partidei, având în vedere faptul că nu au fost reţinuţi de la delegări.

Coroborat cu reticenţa gazdelor de a permite accesul suporterilor oaspeţi la meciul de joi şi cu arbitrajul cel puţin nonconformist din meciul tur (când centralul a validat un gol al Viitorului, deşi arbitrul de tuşă semnalase ofsaid), putem spune că sunt întrunite condiţiile ca meciul să fie considerat dinainte jucat. Iar rezultatul se prezumă. Rămâne doar ca dl. Cojocaru să demonstreze că valoarea este cea care l-a promovat în primul eşalon şi nu jocurile de culise. Conform propriei declaraţii, „înainte de toate, fotbalul este doar un joc, un joc în care spiritul de fair-play trebuie să domine”. Sperăm să fie aşa şi joi.

„Nu sunt adeptul teoriei conspiraţiei, dar pare cel puţin dubios! Nu este prima oară când Viitorul, indiferent de nivelul competiţiei în care a fost angrenată, a fost acuzată de asemenea practici. În patru meciuri, dl. Cojocaru cred că a ajuns să se cunoască, măcar din vedere, şi cu băiatul care cară apa rece la Viitorul. Sper să nu-şi bată joc de munca acestor copii, care prin evoluţiile lor ne-au mai distras atenţia de la situaţia echipei mari. Despre faptul că accesul suporterilor Farului se doreşte a fi restricţionat nu pot să spun decât că nu e nici asta o premieră. Cei de la Viitorul pur şi simplu nu ne plac... Sau poate consideră că, dacă ei nu au suporteri, nici Farul nu ar trebui să aibă. Egalitate de şanse până la capăt, nu?!”, ne-a declarat Sorin Mihăilescu, cel mai cunoscut suporter al Farului.

Alexandru Oprea,

Ofiţer de presă ASFCFCT

Academia Hagi neagă orice implicare în schimbarea arbitrilor

Într-adevăr, luni apărea o altă brigadă din Constanţa, pe care personal o cunosc foarte bine şi am aprecieri pozitive în ceea ce o priveşte. Cred că ar fi fost capabilă să conducă acest meci. Faptul că s-a schimbat brigada nu a depins de noi. Nu avem potenţa şi interesul, aşa cum se precizează în acel comunicat. Suntem, totuşi, campionii României şi în partidele cu Farul avem un palmares pozitiv, indiferent cine a arbitrat. În cele două meciuri în care ne-a arbitrat Cojocaru am terminat la egalitate, în deplasare, cu Timişoara, scor 0-0, şi am pierdut la Constanţa, cu Săgeata, scor 1-3. Acelaşi arbitru s-a aflat la centru la meciul Farului cu CSMS Iaşi, una dintre puţinele victorii ale Farului pe teren propriu anul trecut. Jucătorii Farului şi-au depăşit demult statutul şi îi apreciez extraordinar de mult că şi-au apărat mereu şansele, chiar dacă clubul nu a avut nicio implicare faţă de ce au făcut. Dacă aveau respect faţă de adversar, ne-ar fi pus să jucăm pe un teren bun, aşa cum au făcut cu Dinamo, nu pe „Farul II“, unde nici să mergi nu poţi. În ce priveşte accesul suporterilor farişti la acest meci, precizez că nu am primit nicio cerere din partea galeriei Farului. Am discutat cu cei de la Farul în privinţa celor care doresc să vină la meci şi am onorat toate solicitările din partea părinţilor jucătorilor.

Paul Peniu, preşedinte Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”