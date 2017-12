Viitorul, două victorii în mai puţin de 24 de ore

Viitorul Constanţa a disputat la mijlocul acestei săptămâni ultimele două partide de verificare înaintea primei partide oficiale din noul sezon, care va avea loc marţi, în deplasare, cu Callatis Mangalia, în turul 4 al Cupei României. Miercuri seară, la Ovidiu, Viitorul a întâlnit o altă divizionară secundă, Delta Tulcea, pe care a reuşit să o învingă cu 2-1. A fost o partidă echilibrată, cu ocazii de gol la ambele porţi, dar la final diferenţa a fost făcută de reuşitele lui Hertu (min. 55) şi Banoti (min. 57), în timp ce pentru tulceni a punctat Nicuşor Creţu (min. 65). Iată şi echipa folosită în această partidă de antrenorii Cătălin Anghel şi Norbert Niţă: Vlas - Ninu, I. Posteucă (87 Bubuleandră), Rusu, Călin - Păcuraru (46 Cârstocea), Larie (62 Benzar), Banoti (84 Ştefănescu) - Cristocea (65 R. Lupu), Hertu (82 Sandu), Chiţu (88 Sin).

SET LA ZERO CU BAIA. La nici 24 de ore distanţă, Viitorul a primit la Ovidiu şi vizita formaţiei din Liga a IV-a Eolica Baia (judeţul Tulcea), pe care a învins-o cu un scor de tenis, 6-0 (0-0). Golurile formaţiei constănţene au fost reuşite de Marinkovic 4, Benzar (din penalty) şi R. Lupu. În acest meci, pentru Viitorul au jucat: Popa - Cureteu, Tudorache, Bubuleandră, Renţea - Dimcea (40 Benzar), Ştefănescu, Evdochim - Sandu (38 R. Lupu), Pantelie (55 Marinkovic), Sin. „Au fost două jocuri utile înaintea debutului oficial. Cu Delta Tulcea cred că a fost un examen bun înaintea începerii sezonului. Am întâlnit un adversar puternic, cu multă experienţă în eşalonul secund şi pot spune că am făcut multe lucruri bune. În disputa cu Baia am dorit să le ofer o şansă în plus şi celor care au evoluat mai puţin în ultima perioadă. În prima repriză jucătorii au încercat să rezolve fazele mai mult prin acţiuni individuale decât colective şi tocmai de aceea la pauză a fost 0-0“, a declarat antrenorul principal Cătălin Anghel.