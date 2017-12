Viitorul, echipa finalurilor de meci

Victoria din ultima etapă, 2-1 pe teren propriu. cu CF Brăila, a mai descreţit frunţile conducerii, antrenorilor şi jucătorilor de la Viitorul Constanţa, care privesc acum cu mai multă încredere jocurile care vor urma. A fost însă un succes venit, din nou, după mari emoţii şi după ce echipa a fost condusă pe tabela de marcaj. Mulţumit de rezultat, dar şi de evoluţia echipei în ultimele 20 de minute, preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu, speră ca pe viitor jucătorii să evolueze încă din primul minut aşa cum o fac după ce primesc câte un gol. „A fost un meci greu, aşa cum ne aşteptam. Am avut şi noroc, pentru că jocul nostru a fost în aceeaşi manieră ca şi celelalte meciuri. Nu ştiu ce se întâmplă, dar începem să jucăm abia după ce primim gol, când avem cuţitul la os. De data aceasta ne-a ieşit şi am reuşit să întoarcem rezultatul de pe tabelă, dar nu mai vrem să trecem prin aceste momente. Aşa vrea să jucăm aşa cum am făcut-o din minutul 70. Este bine că reuşim să revenim, aşa cum s-a întâmplat cu Botoşani, Ceahlăul şi Brăila. Acest lucru arată şi că avem o pregătire fizică bună. Când îşi dau seama că sunt în pericol de a pierde meciul, parcă atunci se descarcă energie necesară din ei. Cred că unul dintre motive ar fi lipsa de omogenitate, pentru că încă nu gândesc la fel, chiar dacă le punem la dispoziţie casete, facem analiza jocului adversarului şi tot ceea ce este necesar pentru a intra concentraţi doar pe acel meci. Poate că această victorie i-a descătuşat şi vom reuşi şi mai mult, pentru că ştiu că această echipă poate mai mult“, a precizat Peniu.

REVINE NINU. Accidentat în partida cu CS Otopeni, din deplasare, din etapa a 5-a Ligii a II-a, fundaşul Ducu Ninu este recuperat aproape în totalitate şi sunt şanse mari ca el să poată juca în meciul cu Dinamo II Bucureşti, din etapa a 9-a. Accidentat în meciul cu Brăila, căpitanul Ionel Posteucă are şi el şanse mari de a fi recuperat. În schimb, Vasile Păcuraru va mai sta încă două etape (cu Dinamo II - în deplasare şi Săgeata Năvodari - pe teren propriu) după ce a primit trei etape de suspendare în urma cartonaşului roşu primit în etapa a 7-a, în disputa de la Galaţi.