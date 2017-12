Viitorul, eşec usturător la Tg. Jiu

Fără trei jucători de bază, Alibec, Chiţu şi Larie, toţi suspendaţi, cărora li s-a adăugat şi Dică, Viitorul Constanţa a cedat clar, joi seară, în meciul din etapa a 30-a, în deplasare, cu Pandurii Tg. Jiu, scor 1-4 (Benzar 41 / Matulevicius 19, 45, Mamele 55, P. Anton 66). Şi totuşi, soarta meciului ar fi putut fi alta, însă Cârstocea a executat previzibil o lovitură de la 11 m, în min. 16, acordată la un fault al lui Mingote asupra lui Vlad Rusu. În loc de 1-0 pentru Viitorul, s-a făcut 1-0 pentru gazde peste alte trei minute, Matulevicius... sprintând (!!!) de lângă fundaşii constănţeni şi lobând apoi mingea peste Buzbuchi, din marginea careului de 16 m. Viitorul a încercat să pună în continuare presiune la poarta gorjenilor, iar determinarea le-a adus un binemeritat gol în min. 41, când Benzar l-a executat pe Mingote cu un şut superb de la 20 m. Bucuria golului a durat, din păcate, doar patru minute, Matulevicius reuşind dubla la ultima fază a primei reprize, când a reluat, din plonjon, balonul centrat în faţa porţii de Vlad, după ce fostul fundaş al Săgeţii Năvodari îl depăşise foarte uşor pe Puţanu, folosit ca fundaş stânga în acest meci. Viitorul nu a mai avut forţă să revină în partea secundă, iar până la final Pandurii a mai înscris de două ori, prin Mamele (min. 55) şi P. Anton (min. 66). Pentru Viitorul au evoluat: Buzbuchi - Mladen, Bălaşa, Bejan, Puţanu - Lazăr, Benzar - Târnovan (59 Gavra), Cristocea (74 Nikolov), Cârstocea (53 Mitriţă) - V. Rusu.

„Ne-au lipsit patru jucători, dar am făcut o primă repriză foarte bună, cu o echipă care este în luptă pentru cupele europene. În prima repriză am fost superiori la toate capitolele. La 3-1 pentru ei abandonasem meciul, dar până atunci am avut merite foarte multe. Gazdele au practicat un fotbal foarte bun în repriza a doua. În plus, s-a văzut şi mai multă experienţă de partea lor”, a declarat Gheorghe Hagi. Tot joi seară, în alte trei partide din etapa a 30-a, s-au înregistrat următoarele rezultate: CFR Cluj - CS Turnu Severin 1-3 (Rui Pedro 14 / Fl. Costea 13, 43, Vranjkovic 59), Rapid Bucureşti - Concordia Chiajna 0-0 şi CSMS Iaşi - Astra Giurgiu 0-2 (Budescu 9, Ivanovski 85).

URMEAZĂ MECIUL CU BISTRIŢA. Luni, de la ora 21.30, pe stadionul “Farul”, Viitorul va întâlni, în etapa a 31-a a Ligii 1, pe Gloria Bistriţa. Chiar dacă Gloria este în acest moment singura echipă deja retrogradată, meciul nu se anunţă deloc unul uşor pentru constănţeni, condamnaţi să câştige pentru a mai spera la menţinerea în primul eşalon. Orice alt rezultat poate fi fatal pentru trupa pregătită de Cătălin Anghel. „Încercăm să ne salvăm, încercăm să ne facem treaba, urmează meciuri importante. Mai avem patru etape decisive, în care o să ne batem să luăm cât mai multe puncte şi să rămânem în Liga 1”, a mai spus Hagi.

Clasament

1. Steaua 30 22 6 2 65-23 72 (+27)

2. Petrolul 30 15 11 4 53-29 56 (+11)

3. Pandurii 30 17 5 8 50-38 56 (+11)

4. Astra 30 16 6 8 56-30 54 (+9)

5. Dinamo 30 15 8 7 44-31 53 (+8)

6. FC Vaslui 30 12 10 8 41-32 46 (+1)

7. Rapid 30 12 9 9 29-27 45 (0)

8. FC Braşov 30 12 8 10 43-44 44 (-1)

9. CFR 30 11 10 9 49-34 43 (-2)

10. Gaz Metan 30 11 8 11 37-42 41 (-4)

11. Oţelul 30 9 10 11 33-37 35 (-8)

12. U. Cluj 30 9 8 13 32-45 35 (-10)

13. Ceahlăul 30 8 7 15 38-52 31 (-14)

14. Concordia 30 6 10 14 24-45 28 (-17)

15. CS Severin 30 6 9 15 30-40 27 (-18)

16. VIITORUL 30 5 12 13 32-49 27 (-18)

17. CSMS Iaşi 30 6 5 19 28-45 23 (-22)

18. Gloria 30 3 8 19 19-60 17 (-28)

* Echipa Oţelul Galaţi a fost penalizată cu două puncte