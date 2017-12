Viitorul Guvern, constituit după 20 decembrie?

Premierul Victor Ponta a spus, ieri, că viitorul Guvern ar putea fi constituit în jurul datei de 20 decembrie. El nu a putut preciza însă dacă noul Executiv va avea mai multe sau mai puţine ministere, dar a adăugat că viitoarele instituţii guvernamentale vor avea cât mai mult posibil legătură cu structurile europene. „Practic, imediat ce noul Parlament, în jur de 20 decembrie, va intra în funcţiune prin depunerea jurământului de către noii parlamentari, în 24 de ore noi suntem capabili să venim cu structura guvernului, cu propunerile evident de miniştri pentru ocuparea portofoliilor şi cu proiectul de buget”, a afirmat premierul. În opinia lui Ponta, ideea că dacă sunt mai puţine ministere guvernul este unul mai bun „este o mare demagogie şi o prostie promovată de PDL”. „Ceea ce este important este să nu ai cheltuieli de personal şi de funcţionare mai mari şi nu am avut. Dar un guvern mai bun nu este format din 5 miniştri sau din 3 sau din 7, un guvern bun este cel care are, din punctul meu de vedere, o structură adaptată condiţiilor şi statutului nostru de membru al Uniuni Europene şi care are oameni direct responsabili”, a arătat primul ministru. (T.I.)