Viitorul împrumută mai mulţi jucători

Deşi lotul liderului Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal este format în marea majoritate din jucători tineri, lupta pentru titularizare la Viitorul Constanţa este extrem de disputată. Nimeni nu are asigurat un loc de titular, iar turul campionatului a demonstrat acest lucru, antrenorul Cătălin Anghel jucând rareori în aceeaşi formulă de joc. Pentru partea a doua a campionatului, una care se anunţă mult mai dificilă, s-a decis ca jucătorii care au evoluat mai puţin în turul campionatului să fie împrumutaţi la alte formaţii, pentru a avea şansa de a avea cât mai multe jocuri în picioare.

„Este vorba de mai mulţi jucători care urmează să fie împrumutaţi până la finalul sezonului. Cureteu şi Nazâru sunt aproape de a ajunge la Callatis, la fel ca şi Hertu, dar în cazul ultimului se mai poartă discuţii. Nu am fi vrut să renunţăm la el, dar a fost dorinţa jucătorului de a pleca pentru a juca mai mult. A avut din nefericire şi o accidentare anul trecut, după o perioadă în care evolua foarte bine. Personal, consider că ar fi putut să lupte pentru titularizare şi la Viitorul. Unirea Slobozia este o altă formaţie care îl doreşte, dar cu tot respectul pentru ialomiţeni, cu care avem o colaborare foarte bună, pentru jucător ar fi bine să continue în liga secundă. În privinţa lui Nazâru, el a avut un tur foarte bun la Baia. Este un jucător tânăr şi i-ar fi fost foarte greu să prindă lotul de seniori la Viitorul. La juniori depăşise nivelul şi ar fi bătut pasul pe loc, astfel că este mai bine să meargă la Callatis. Are şanse să prindă un post de titular, iar la 17 ani ar fi un lucru important pentru el“, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Viitorul l-a mai împrumutat în această perioadă pe mijlocaşul Marco Muscă la UTA, iar în privinţa lui Ciprian Stanciu şi Marius Rusu se poartă discuţii cu alte cluburi pentru împrumutul lor. În altă ordine de idei, staff-ul tehnic şi administrativ al Academiei Hagi s-a mutat pentru un an şi jumătate de la Hotelul Iaki într-o clădire de pe Bd-ul Mamaia nr. 208.