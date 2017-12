Viitorul, în continuare invincibilă

La doar al doilea an de existenţă al clubului şi doar primul în liga secundă la fotbal, Viitorul Constanţa continuă să surprindă plăcut, reuşind la finele săptămânii trecute un nou rezultat important. În runda a treia a Ligii a II-a, formaţia pregătită de Cătălin Anghel şi Norbert Niţă a plecat neînvinsă şi de la Botoşani, meciul terminându-se la egalitate, scor 2-2. Partida a început în nota de dominare a gazdelor, mult mai agresive pe teren propriu decât în disputele din deplasare. Ionuţ Matei în min. 5 şi 18 a dus scorul la 2-0, în urma a două execuţii deosebite şi se părea că Viitorul va înregistra prima înfrângere a sezonului, mai ales că gazdele au mai irosit alte câteva situaţii foarte bune de a înscrie. Şi cum ocaziile se răzbună în fotbal, Pantelie a redus din diferenţă cu un minut înainte de pauză, cu un şut din afara careului. Partea secundă a fost ceva mai echilibrată, însă în ultimul minut al meciului acelaşi I. Matei putea reuşi tripla, dar a trimis pe lângă poartă dintr-o situaţie extrem de favorabilă. Schimbarea lui Chiţu cu Hertu s-a dovedit inspirată pentru antrenorul Cătălin Anghel, jucătorul adus în iarnă de la Unirea Slobozia reuşind să trimită mingea în vinclul porţii lui Prisacă în minutele de prelungire ale partidei. „Am început foarte slab meciul, iar gazdele au profitat de acest lucru. Treptat, am reuşit să revenim în meci, iar la final cred că am obţinut un rezultat de egalitate meritat. Cred că începutul bun de sezon se datorează experienţei şi valorii lotului, dar şi atmosferei foarte bune care există. În plus, tactica cu care abordăm partidele este una foarte bună“, este de părere portarul Adrian Vlas. Pentru Viitorul au evoluat: Vlas - Ninu, I. Posteucă, Rusu, Renţea - Cârstocea, Larie (59 Banoti), Păcuraru - Cristocea, Pantelie (83 R. Lupu), Chiţu (72 Hertu). Cartonaşe galbene: Cârstocea, Păcuraru. Au arbitrat: Claudiu Ştefănuţ (Năsăud) - George Fridl (Comăneşti), Ciprian Danja (Oradea).