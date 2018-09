Viitorul începe drumul spre trofeu la Chiajna

Miercuri seară, de la ora 18.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), FC Viitorul Constanța va evolua în deplasare în 16-imile de finală ale Cupei României la fotbal, urmând să întâlnească echipa Concordia Chiajna. Formația constănțeană este decisă în acest an să ajungă cât mai sus în Cupa României și, de ce nu, să lupte pentru câștigarea trofeului. „Suntem conștienți că ne așteaptă o partidă grea, dar sperăm să trecem de acest tur. E un drum mai scurt spre Cupele Europene și în fiecare an sunt surprize. Am văzut Chiajna la Botoșani și cred că venirea lui Dorinel Munteanu contează foarte mult. Chiajna e o echipă mai bună după aducerea lui Dorinel Munteanu, care le dă o mai mare încredere. Sperăm să facem un meci bun și să câștigăm”, a spus Andrei Artean, completat de portarul Valentin Cojocaru: „Noi abordăm fiecare meci la victorie. Ne gândim să câștigăm. Acum sunt apt după accidentare și sper să joc și să demonstrez că îmi merit locul în echipă”.

„Ne dorim să trecem în turul următor. Întâlnim o echipă în formă, care a schimbat antrenorul. Dorinel i-a strâns, i-a unit, și a obținut un rezultat foarte bun la Botoșani. Au un moral foarte bun. Trebuie să ne adaptăm la terenul sintetic și indiferent de condiții trebuie să câștigăm meciul. Toți își doresc să câștige cupa. Același gând îl avem și noi, să mergem cât mai departe”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi, care a anunțat că nu îi va folosi în meciul de miercuri pe Țîru, De Nooijer, Vînă, T. Băluță, Ianis Hagi și Drăguș.

Programul celorlalte partide din 16-imi - Marţi, 25 septembrie, ora 16.00: FC Voluntari - FC Botoşani (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); ora 16.30: Csikszereda Miercurea Ciuc - ACS Energeticianul, ora 18.45: Sportul Snagov - Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus; se joacă la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”); ora 19.00: ASU Politehnica Timişoara - Sepsi OSK Sf. Gheorghe; ora 21.30: Dacia Unirea Brăila - Dinamo București (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus; se joacă la Galaţi, pe stadionul „Oţelul”).

Miercuri, 26 septembrie, ora 16.00: UTA Arad - CSM Politehnica Iaşi (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); ora 16.30: Sporting Lieşti - CS Mioveni, CSM Slatina - Dunărea Călăraşi, Progresul 1944 Spartac București - U. Cluj, Academica Clinceni - FC Hermannstadt, ora 21.30: Chindia Târgovişte - CFR Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus; se joacă la Mioveni, pe stadionul „Orăşenesc”); Joi, 27 septembrie - ora 16.00: Luceafărul Oradea - Astra Giurgiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), Bucovina Rădăuţi - Gaz Metan Mediaş; ora 18.45: Rapid București - Turris-Oltul Turnu Măgurele (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus); ora 21.30: Unirea 1924 Alba Iulia - FCSB (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus; se joacă la Zlatna, pe stadionul „Minaur”).