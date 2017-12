Viitorul începe returul la Mediaș

Prima etapă din returul sezonului regulat al Ligii 1 la fotbal programează sâmbătă, de la ora 16.30, la Mediaș, întâlnirea dintre echipa locală Gaz Metan, penultima clasată, și campioana en titre, FC Viitorul. Revenită în lupta pentru un loc în play-off, formația constănțeană vrea să obțină cele trei puncte puse în joc, și să „spargă gheața” la Mediaș, unde nu a câștigat în prima ligă.

„Mergem cu gândul de a lua cele trei puncte, dar sunt sigur că ne va aștepta un meci foarte greu, ținând cont și de situația lor din campionat, pentru că și ei au nevoie de puncte. Vom lua fiecare meci în parte și vom încerca să scoatem maximum”, a spus Alexandru Cicâldău, completat de Ionuț Vînă: „O deplasare foarte dificilă, pentru că am avut mereu meciuri grele la Mediaș și sigur va fi un meci dificil. Sperăm să obținem victoria, pentru că avem foarte mare nevoie de ea. Atmosfera este una bună, am pus la punct în ultima perioadă lucrurile care nu au mers în prima parte a campionatului. Am încredere în echipă și sunt sigur că vom aduce cele trei puncte”.

„Începe returul, vom înfrunta o echipă cu un antrenor cu o mare experiență și care joacă foarte bine acasă. Nu am câștigat la Gaz Metan până acum și sper să luăm cele trei puncte. Nu avem probleme, doar Drăguș s-a accidentat la genunchi. A fost o pauză competițională și sperăm să mergem pe linia bună a noastră. Sperăm să facem un retur mult mai bun decât turul campionatului. Noi suntem pregătiți, suntem în creștere și vrem să mergem pe această linie”, a declarat și managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

Programul partidelor din etapa a 14-a - vineri, 13 octombrie, ora 20.45: FC Voluntari - FC FCSB; sâmbătă, 14 octombrie, ora 16.30: Gaz Metan Mediaş - FC VIITORUL, ora 19.15: CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova; duminică, 15 octombrie, ora 18.00: ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe - FC Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR 1907 Cluj - FC Botoşani; luni, 16 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - CS Concordia Chiajna, ora 20.45: FC Dinamo Bucureşti - ASC Juventus Bucureşti.

Clasament: 1. CFR 32p (golaveraj: 25-9), 2. FCSB 28p (22-8), 3. Craiova 26p (20-10), 4. Astra 23p (19-11), 5. Botoșani 23p (20-14), 6. Timișoara 18p (12-14), 7. Dinamo 17p (18-15), 8. FC VIITORUL 17p (15-13), 9. Voluntari 15p (14-16), 10. Iași 15p (14-20), 11. Chiajna 14p (13-16), 12. Sepsi 10p (10-24), 13. Mediaș 9p (7-23), 14. Juventus 4p (7-23).

