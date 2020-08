Viitorul încheie sezonul în Ştefan cel Mare

Ultima etapă din play-out-ul Ligii 1 la fotbal programează miercuri, 5 august, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), la Bucureşti, întâlnirea dintre Dinamo şi FC Viitorul Constanţa. Un meci anunţat marţi că se va disputa miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal demonstrând că lucrul cel mai important pentru organizatorii Ligii 1 este desfăşurarea a cât mai multor partide, astfel încât să nu existe penalităţi legate de drepturile TV. Însă rămâne de văzut ce se va întâmpla cu restanţele formaţiei Dinamo, care în acest moment este pe loc retrogradabil şi nu ştie dacă va mai disputa cele cinci jocuri.

Oficialul dinamovist Ionel Dănciulescu a declarat, marţi, că nu i se pare corect ca Dinamo să nu îşi câştige pe teren dreptul de a rămâne în prima ligă.

„ABIA ASTĂZI LA PRÂNZ AM AFLAT CĂ JUCĂM MÂINE”

În schimb, în tabăra constănţeană lucrurile sunt... agitate doar de demisia managerului tehnic Gheorghe Hagi şi de absenţa unor jucători de bază, care nu vor putea evolua în confruntarea de miercuri.

„Tot timpul meciurile cu Dinamo au fost interesante şi foarte disputate, chiar dacă noi am avut câştig de cauză în majoritatea meciurilor. Este un altfel de meci mâine, pentru că aţi văzut şi dumneavoastră situaţia care s-a creat. Abia astăzi la prânz am aflat că jucăm mâine, însă cunoaştem Dinamo, cunoaştem jocul lor şi vrem să încheiem acest campionat cu o victorie. Ne-a încurcat, pentru că noi am lăsat jucătorii la lot, avem jucători la lotul naţional de tineret (n.r.- Virgil Ghiţă, Andrei Ciobanu, Carlo Casap şi George Ganea) şi bineînţeles că nu suntem în efectiv complet. Asta nu înseamnă că se schimbă ceva. Tot timpul tratăm jocul foarte serios, încercăm să mergem la victorie şi vom folosi o garnitură omogenă şi cu jucători tineri, dar şi cu jucători cu experienţă. Una e să ai toţi jucătorii la dispoziţie, alta să ai jucători lipsă, dar avem un lot numeros şi calitativ foarte bun. Jucătorii trebuie să fie tot timpul pregătiţi să-şi facă datoria” - Cătălin Anghel, antrenor principal FC Viitorul.

„Va fi un meci puţin ciudat, pentru că s-a decis destul de târziu disputarea acestui joc. Aşteptam de trei zile să vedem când vom fi programaţi, dar, până la urmă, trebuie să fim profesionişti şi să dăm totul pe teren. Chiar dacă poziţia noastră în clasament este una confortabilă, încercăm să câştigăm fiecare meci. Vom juca până la capăt. Aceasta este daoria noastră” - Vlad Achim.

„Va fi un meci dificil. Dinamo este o echipă în formă, după ce a reuşit să învingă la Voluntari. Am câştigat titlul la juniori împotriva celor de la Dinamo, acum sper şi la seniori să reuşim să învingem” - Alexi Pitu.