Viitorul, invincibilă în faţa candidatelor la promovare

Deşi se află la prima experienţă în liga secundă la fotbal şi la doar al doilea an de la înfiinţarea clubului, FC Viitorul Constanţa este deja o nucă tare pentru echipele ce aspiră la promovarea în primul eşalon al ţării. Alcătuită din jucători tineri şi... foarte tineri, Viitorul ocupă după primele 10 etape un merituos loc 5 în clasamentul Seriei I, reuşind performanţa de a nu pierde niciuna dintre partidele cu primele trei clasate, în faţa cărora a încheiat cu acelaşi scor: 2-2 ! În ultimul meci, cel cu Săgeata Năvodari, pentru Viitorul au evoluat opt jucători cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, unul de 22 ani, unul de 23 ani şi unul de 24 ani!!! C. Popa (24 ani), I. Călin (20 ani), C. Renţea (22 ani), M. Rusu (20 ani), I. Larie (23 ani), R. Benzar (18 ani), R. Lupu (20 ani), N. Hertu (19 ani), A. Chiţu (19 ani) A. Cârstocea (18 ani) şi A. Sin (19 ani) au fost cei care au reuşit să ţină în şah o formaţie cu jucători mult mai experimentaţi, să înscrie două goluri (Săgeata primise doar 5 goluri în primele 9 meciuri disputate!) şi să demonstreze celor aproximativ 1.500 de spectatori prezenţi în tribune că tânăra echipă a Academiei are un viitor cât se poate de frumos. „Revenim de multe ori după ce suntem conduşi pentru că aceşti copii pun mult suflet în ceea ce fac şi au foarte mult caracter. Faptul că cele două goluri ale noastre au venit în urma unor realizări personale ale unora dintre cei mai tineri jucători este unul dintre marile câştiguri ale Academiei. Este bine că jucătorii se pot căli în astfel de meciuri. Urmează un meci dificil în deplasare, dar vom aborda întâlnirea cu acelaşi gând ca şi cele de până acum. Mergem să obţinem cele trei puncte pentru a rămâne între cele mai bune echipe“, a declarat antrenorul principal Cătălin Anghel. Viitorul va întâlni sâmbătă, în deplasare, pe Gloria Buzău, echipă care a reintrat în cursa pentru evitarea retrogradării după ce a primit înapoi cele şase puncte cu care fusese penalizată de UEFA.