Viitorul îşi doreşte al treilea succes consecutiv

După 5-1 cu Dinamo II şi 1-0 la Tulcea, FC Viitorul Constanţa îşi doreşte să continue seria victoriilor. Astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Digisport), la Ovidiu, în etapa a 5-a a Seriei 1, Cristocea şi compania vor întâlni pe Gloria Buzău, o echipă incomodă, dar în faţa căreia vor încerca să obţine alte trei puncte în clasament. „Nu avem nicio presiune, doar ne dorim să câştigăm fiecare meci. Nu mă gândesc foarte mult la locul din clasament. Momentan trebuie să rămânem concentraţi doar pe următorul meci pe care îl avem, nu avem timp să ne bucurăm pentru ce am realizat cu o etapă în urmă. Avem nevoie de fiecare jucător din lot şi sunt convins că oricare ne poate ajuta atunci când este nevoie de el. Fiecare poate aduce un plus echipei. Este un drum lung şi fiecare jucător trebuie să fie conştient că este foarte important pentru echipă, fie că joacă mai mult sau mai puţin. De fiecare dată îmi este greu să aleg cei 11 titulari, însă am încredere în toţi jucătorii“, a delcarat Cătălin Anghel. Echipa probabilă: Costea - Ninu, Larie, Bejan, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Cristocea - Albu, V. Rusu, A. Chiţu.