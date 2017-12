Viitorul, la a 10-a remiză în acest sezon

FC Viitorul Constanţa nu a reuşit să depăşească pasa slabă din ultima perioadă, terminând la egalitate, scor 2-2, meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, cu Gloria Buzău. Partida a început practic de la 0-1, oaspeţii înscriind prin C. Puşcă, în min. 3, cu largul concurs al portarului C. Popa. Viitorul a părut să nu acuze şocul, Chirilă şi Cârstocea fiind foarte aproape de egalare, dar aceştia nu au reuşit să-l învingă pe portarul Budur din interiorul careului. Mai mult, la o acţiune bine purtată a buzoienilor, în min. 32, Prodan l-a depăşit ca în curtea şcolii pe Larie, după care l-a învins pe C. Popa cu un şut plasat, tabela indicând 2-0 pentru oaspeţi. Cinci minute mai târziu, Larie a fost faultat în careu de portarul advers, iar Cârstocea a transformat, cu ceva emoţii, lovitura de la 11 m, astfel că speranţele renăşteau în tabăra Viitorului. Larie s-a revanşat în min. 73 pentru greşeala de la primul gol, oferindu-i o pasă foarte bună în adâncime noului intrat Pantelie, care, la prima atingere de balon, a trimis peste portarul advers de la aproximativ 20 m, egalând situaţia pe tabela de marcaj, scor 2-2. Niciuna dintre echipe nu a mai avut puterea de a da lovitura de graţie în final, meciul încheindu-se cu un rezultat echitabil. „Orice punct înseamnă o recunoaştere a muncii din acest sezon. Am avut 2-0, rezultatul la discreţia noastră, puteam câştiga dacă speculam spaţiile lăsate libere în partea secundă, însă aşa este în fotbal. Nu am înţeles însă decizia arbitrei de a acorda penalty la primul gol al gazdelor“, a spus, la final, antrenorul Gloriei Buzău, Mihai Ciobanu. „Suntem dezamăgiţi că nu am câştigat acasă, dar când porneşti de la 0-2 nu este uşor. Îmi pare rău că nu am jucat tot meciul aşa cum am făcut-o după ce am fost conduşi cu 2-0. Cred că ultimele partide şi-au pus amprenta pe starea psihică a jucătorilor“, a declarat şi tehnicianul Viitorului, Cătălin Anghel.

Au evoluat - Viitorul: C. Popa - Cureteu (55 Gavra), Larie, Ninu, Bică - Banoti (64 Păcuraru), Benzar, Cârstocea - Chirilă (72 Pantelie), Hertu, A. Chiţu; Gloria: Budur - Filip, C. Puşcă, Berceanu (52 Cadafalch), Semeghin (75 Stroe) - Smedescu, Horovei, M. Puşcă, Otvoş - Prodan (62 Ursu), Ungureanu. Cartonaşe galbene: Bică, Ninu / Horovei, M. Puşcă. Au arbitrat: Florea Babadac (Alexandria) - Constantin Cantemir (Braşov) şi Bogdan Dragoş (Braşov).