Viitorul lui Hagi se bate pentru locul 3, dar va decide și campioana

Ultima etapă din play-off-ul Ligii 1 la fotbal va stabili ierarhia finală, lupta pentru titlu și pentru treapta a treia a podiumului fiind în prim plan. Cele trei partide din etapa a 10-a se vor disputa duminică seară, de la ora 20.45: CFR Cluj - FC Viitorul, FCSB - Astra Giurgiu și CSM Poli Iaşi - CS Universitatea Craiova. Meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. CFR 47p (golaveraj: 11-6), 2. FCSB 46p (13-6), 3. FC VIITORUL 35p (13-10), 4. CS U. Craiova 35p (8-9), 5. Astra 33p (9-10), 6. CSM Poli 24p (4-17). Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Astfel, în ultima etapă, CFR Cluj şi FCSB vor lupta pentru titlul naţional, iar FC Viitorul, CS U. Craiova şi Astra Giurgiu se vor bate pentru un loc în UEFA Europa League. Pentru campioana en titre, FC Viitorul, confruntarea de la Cluj-Napoca va fi una specială. Sezonul trecut, în ultima etapă, jucătorii conduși de Gheorghe Hagi câștigau întâlnirea cu CFR, pe teren propriu, și obțineau tricourile și medaliile de campioni. Acum, CFR are nevoie de victorie pentru a nu depinde de rezultatul celor de la FCSB, în timp ce Viitorul vrea să ocupe locul 3 la finalul unui sezon în care tinerii fotbaliști constănțeni au demonstrat că au valoare pentru a evolua, pentru al treilea an consecutiv, în Europa.

„Meci important pentru embele echipe. Noi mergem să câştigăm la Cluj, pentru a ne califica în Cupele Europene. Ei joacă pentru titlu. Cred că va fi un meci frumos. Sper că vom reuşi să ne facem jocul şi să luăm cele trei puncte. Va fi un meci special. O victorie ne asigură locul trei, care este obiectivul nostru”, a spus Sebastian Mladen.

„O să fie un meci frumos, cu o presiune foarte mare, atât pentru ei, cât şi pentru noi. Obiectivul clubului este locul trei şi o să dăm totul pentru a îndeplini obiectivul. O să fie ultimul meci pentru Viitorul, pentru acest club care m-a făcut mare, să spun aşa, şi o să dau totul pe teren, cum am făcut în toate meciurile. Sper să ne întoarcem la Constanţa victorioşi”, a declarat Cristi Ganea

„Mergem la un meci european, cu presiune, un test important pentru noi. Obiectivul nostru, trei puncte, pentru că ele ne asigură atingerea obiectivului, locul trei. Depindem de noi. CFR joacă pentru titlu, noi trebuie să facem faţă, să avem putere şi să fim aceeaşi echipa care joacă fotbal. Sper să venim cu o victorie frumoasă şi să fim bucuroşi după meci”, consideră managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.