Viitorul lui Hagi va lupta pentru calificarea în sferturile Cupei României

Marți seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), la Iași, este programată întâlnirea dintre formația locală CSM Politehnica și FC Viitorul, din optimile de finală ale Cupei României la fotbal. Va fi o reeditare a duelului din 5 octombrie, din etapa a 11-a a Ligii 1, atunci când Viitorul s-a impus cu scorul de 2-1, echipa constănțeană sperând să părăsească terenul învingătoare și în Cupa României, pentru a se califica în sferturile de finală ale competiției. „Mergem la Iași să ne luptăm și să încercăm să câștigăm, pentru că dorim să ne calificăm”, a spus Ianis Hagi, căpitanul Viitorului.

„Cu toate că echipa din Iași nu este într-un moment bun, o să se mobilizeze. Un meci interesant. Aceeași strategie ca la Botoșani trebuie să o avem și în meciul de la Iași. Trebuie să avem echilibru, să jucăm bine. Ne dorim să mergem cât mai departe în Cupa României”, a declarat managerul tehnic al formației constănțene, Gheorghe Hagi.

Programul celorlalte meciuri din optimi - marţi, 30 octombrie, ora 16.30: FC Hermannstadt - FC Voluntari (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 19.00: AS Turris-Oltul Turnu Măgurele - Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); miercuri, 31 octombrie, ora 16.30: CS Mioveni - Sepsi Sf. Gheorghe (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 19.00: Universitatea Cluj - Astra Giurgiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 21.45: Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); joi, 1 noiembrie, ora 19.00: AFK Csikszereda - Dinamo București (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); ora 21.45: Dunărea Călăraşi - FCSB (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport).

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, vor urma două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea se va menține se vor executa lovituri de departajare.