Viitorul, meci de şase puncte la Severin

În ultima partidă a turului, FC Viitorul Constanţa va întâlni, astăzi, în deplasare, de la ora 18.00, în direct pe Digi Sport 1, formaţia CS Turnu Severin. Cu evoluţii foarte bune în această primă parte a sezonului în confruntările din deplasare, unde a “smuls” nouă puncte - mai mult decât au gazdele în toate cele 16 etape - Viitorul speră să-şi îmbunătăţească zestrea de puncte şi după această confruntare. Cele trei puncte ar ajuta formaţia constănţeană să-şi consolideze cel puţin locul din clasament şi în acelaşi timp ar afunda probabil definitiv echipa mehedinţeană în subsolul clasamentului. Aşadar, un duel cu multe implicaţii în lupta pentru evitarea retrogradării, dar în care constănţenii par a avea totuşi prima şansă. „Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, chiar dacă se află pe ultimul loc. Ne dorim cele trei puncte pentru a ne întoarce bucuroşi. Dacă voi juca, îmi doresc să-mi ajut echipa să câştige, să ofer ce pot mai bun. Am avut trei meciuri grele în ultima perioadă, iar acum avem şansa de a începe din nou o serie de victorii”, a declarat fundaşul dreapta Mihai Bălaşa. Echipa probabilă de start a Viitorului: Vâtcă - Mladen, Larie, Bejan, Toşca - Lazăr, Benzar - G. Iancu, N. Dică, A. Chiţu - Alibec.

VOR ŞAPTE PUNCTE ÎN PATRU MECIURI. Chiar dacă din cele patru etape rămase de disptuat în acest an, FC Viitorul va avea trei deplasări şi un singur meci pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, antrenorul Cătălin Anghel şi-a propus să obţină cel puţin şapte puncte. „Jucătorii trebuie să înţeleagă că este o lună importantă pentru cariera lor. Trebuie să ne pregătim foarte bine şi să fim două sute la sută la ora jocului pentru a aduna cât mai multe puncte. Întâlnim echipe bune în ultimele patru etape din acest an, Severin, Braşov, Chiajna şi Astra. Aş vrea măcar şapte puncte în cele patru etape rămase. Aş spune că am ieşi bine din această lună de foc. Ar însemna două victorii şi o remiză, dar vom vedea. Primul pas este la Severin”, a spus antrenorul Cătălin Anghel.