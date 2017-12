Viitorul merge pentru victorie la Voluntari

Cu un start perfect în returul Ligii 1 din sezonul regulat, patru victorii din tot atâtea posibile şi fără gol primit, campioana en titre a României, FC Viitorul, va susţine luni seară, de la ora 20.45 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, o partidă care se anunţă dificilă. Aflaţi pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte, fotbaliştii constănţeni o vor înfrunta pe FC Voluntari, formaţie clasată pe locul 10, cu 20 de puncte, dar care a învins echipa de la ţărmul mării în Supercupa României, scor 1-0, şi a remizat în turul campionatului, la Ovidiu, scor 0-0. După o pauză în Liga 1 de două săptămâni, jucătorii Viitorului vor să obţină încă o victorie, care să-i propulseze pe poziţia a patra, în apropierea podiumului.

„Au fost două săptămâni în care ne-am pregătit, am lucrat pentru îmbunătăţirea relaţiilor de joc şi suntem nerăbdători să jucăm luni. Mai sunt puţine meciuri până la finalul acestui an şi sperăm să luăm puncte, aşa cum am făcut în ultimele etape. Totul depinde de noi. Voluntari este o echipa bună şi va fi un meci greu, iar rezultatul se va va scrie pe teren, în urma jocului prestat. Ne dorim să mergem pe aceeaşi pantă, să nu luăm gol şi să ne menţinem pe aceeaşi linie”, a spus căpitanul Viitorului, Bogdan Ţîru. Şi Robert Hodorogea, celălalt fundaş central al echipei constănţene, speră ca defensiva să-şi facă datoria în partida de luni: „Sunt foarte fericit că mi-am revenit, mă simt destul de bine şi sper că va fi la fel în continuare. În fiecare meci ne gândim să nu luăm gol cei care suntem în apărare şi ne bucurăm că am reuşit acest lucru în ultimele partide, iar în următoarele meciuri sperăm să o ţinem tot aşa. Să fie un obiectiv al nostru. Ne simţeam destul de prost din punct de vedere al rezultatelor, dar este bine că Mister (n.r. - Gheorghe Hagi) a reuşit să găsească o strategie care să ne aducă victorii şi să sperăm că aceasta va fi la fel de bună pe tot parcursul campionatului. Voluntari are jucători cu foarte mare experienţă, mai ales la mijloc şi în atac, joacă foarte bine acasă. Un meci foarte greu. Să sperăm că vom ieşi învingători”.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, se aşteaptă, de asemenea, la un meci greu, dar obiectivul pentru întâlnirea de luni este obţinerea unui rezultat pozitiv: „O deplasare grea, contra unei echipe care este foarte bine organizată. Totdeauna am avut meciuri echilibrate cu ei. Ştiu că va fi greu, dar gândul nostru este să mergem să luăm trei puncte, să jucăm la victorie, să muncim mult. Să fim la fel de bine organizaţi şi să prelungim seria noastră bună care am avut-o până în momentul de faţă. Ne luptăm pentru a rămâne în zona de sus a clasamentului”.

